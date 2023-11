PSOE extremeño sería "interesante" acudir a condonación para reducir deuda con el FLA

Ep

Así, lo ha señalado la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, recalcando que sería "interesante" que la región pudiera acudir a la condonación planteada en base al acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para reducir así la deuda contraída por la comunidad con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).



"Ya la hemos escuchado decir en un medio que ella --en referencia a la presidenta de la Junta, María Guardiola-- no se va a acoger a esas compensaciones. Y le preguntamos: ¿en nombre de quién habla?, ¿por qué se erige ella como la única persona que puede decidir sobre esos acuerdos?, ¿no parece razonable llevarlo a sede parlamentaria?", se ha preguntado Mateos en rueda de prensa, en donde ha cuestionado "qué piensan los extremeños al respecto".



"¿Por qué los extremeños van a renunciar a un fondo de compensación que sería interesante para reducir la deuda que tenemos contraída con el FLA?", ha insistido la secretaria de Organización del PSOE extremeño, quien ha recalcado que la derecha "está echada al monte" en España y en Extremadura.



"Cuanto más nos insultan a nosotros, más unidos estaremos. Y lo que debe entender la derecha es que el PSOE siempre va a apoyar que haya un país, una España plural y diversa, una España plural y constitucional. Queremos seguir avanzando en derechos, en libertades y en la mejora de la convivencia", ha destacado. "Ante la incoherencia, más pronto que tarde volveremos al Gobierno", ha sentenciado.



EL PSOE PIDE RESPETO A GUARDIOLA



De igual modo, Marisol Mateos ha pedido a Guardiola, que está en la Junta de Extremadura "por carambola", un "poquito de respeto" porque, a pesar de haberle dado el PSOE los 100 días, ésta sigue "con la misma cantinela".



"Está en la Junta de Extremadura por carambola y además se tragó sus propias palabras y está mimetizada en los discursos ultra porque, claro, se pensaba que los extremeños y las extremeñas no tenemos memoria tampoco pero es que ella dijo que nunca gobernaría con quienes niegan la violencia machista, pero es que también dijo: "No voy a gobernar en coalición con Vox", ha insistido.



De esta forma, y en su opinión, la "inquilina de la Junta de Extremadura", refiriéndose a Guardiola, se ha convertido en la "socia de honor del club de los ultras" de Extremadura, además de insistir en que "vive bajo una loa de incoherencia y está incapacitada, ya hoy, en nuestra región, para dar lecciones".



Así, la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura ha aseverado que Guardiola debe entender que la Junta de Extremadura "no es un jueguecito" y debe dejar de decir "palabras gruesas", ya que los extremeños necesitan un gobierno que "no haga oposición a la oposición" sino que tenga un proyecto para Extremadura.



"EXTRAORDINARIA TEATRALIZACIÓN" DE LA DERECHA



En el contexto nacional, Marisol Mateos ha afeado la "extraordinaria teatralización" de la derecha y ha considerado que el PP se ha "echado al monte disparando a todo lo que tiene a su izquierda" porque se han acabado sus "expectativas" de gobernar.



Así, ha dicho que lo "único que pretende" las formaciones de derecha es "sacar rédito político", algo que es "propio de carroñeros", así como utilizar esta "teatralización para crispar", fundamentalmente, ha dicho, a la sociedad "inventándose los argumentos".



"La tormenta está siendo terrible, terrible. Y lo que estamos viendo es una derecha que está destilando odio y está llamando a la rebeldía en nuestro país y en el conjunto de las comunidades autónomas", ha expuesto.



A LOS SOCIALISTAS, NO LES "SOBRA NI UN SOLO ESPAÑOL"



Durante su intervención ante los medios, Marisol Mateos ha destacado que a los socialistas no les "sobra ni un solo español", además de señalar que la España que quiere la derecha "no existe".



También ha incidido en que la derecha está llevando la situación política actual "a límites insospechados en una democracia avanzada y moderada" como es la española.



"Esto no va a de crispar, señores del PP. Esto va a aceptar el resultado de las urnas. Esto va a aceptar la soberanía popular", ha aseverado, además de añadir que el "voto nos iguala a todos y todas" y que el PSOE está cumpliendo el mandato de las urnas "para avanzar, para progresar, para seguir gestionando los intereses y las necesidades de los ciudadanos".



La socialista ha criticado también que las derechas, que han puesto "dos rombos" a la política "sacando a sus líderes de Atapuerca", "siguen en pie de guerra", convocando concentraciones, "agitando la calle" y "alentando al odio y a la crispación", además de considerar que están "rabiosos porque no aceptan los resultados del pasado 23 de julio" e "irradian ira".