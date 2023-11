Premio para una campaña de la Asociación de donantes de médula ósea de Extremadura

Ep

Concretamente, se ha reconocido la labor de cuatro profesionales e instituciones en su lucha por un diagnóstico precoz, prevención y mejores tratamientos para el cáncer, entre los que se encuentra la Asociación de donantes de Médula Ósea de Extremadura (Admo).

Según sus organizadores, los premios pretenden "reconocer, apoyar y fortalecer la labor investigadora y de prevención de la ciencia y los científicos españoles en el ámbito de la salud, objetivo que mantiene desde 2015".

De esta forma, el premio a la mejor Campaña de divulgación en prevención médica ha sido para 'Dona Vida, Dona Médula. Tú sí que puedes', de la Asociación de donantes de médula ósea de Extremadura (ADMO), presidida por Virtudes Carrasco.

El objetivo de esta campaña ha sido sensibilizar sobre la importancia de la donación de médula ósea para salvar la vida de personas que necesitan un trasplante como último recurso para su curación.

El proyecto de prevención ha estado dirigido a pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea con un diagnóstico de enfermedad oncohematológica como leucemia, linfoma y mieloma.

Como resultado, y gracias al esfuerzo y trabajo de la asociación, de 96 donantes con los que contaban en 1997, en 2022 han alcanzado los 16.000.

Por su parte, el Premio Constantes y Vitales a la Mejor publicación biomédica del año ha sido para Eduard Batlle, investigador ICREA en el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y del CIBER de Cáncer (CIBERONC), por su investigación publicada en la revista 'Nature', que identifica las células responsables de la recaída en el cáncer de colon.

"La investigación se sustenta en tres pilares: el talento, que en España vamos sobradísimos y que desgraciadamente hemos desaprovechado mucho en las ultimas décadas; recursos, infraestructura e inversión, donde todavía estamos en la cola de Europa; y un marco legislativo y administrativo que nos ayude, y ahí podríamos mejorar", pidiendo que el próximo Gobierno ponga en la agenda "de forma mucho mas atrevida" la investigación.

Batlle, investigador ICREA y jefe de grupo en el CIBER de Cáncer (CIBERONC), ha identificado por primera vez células tumorales residuales ocultas en el hígado y pulmón, y ha caracterizado cómo evolucionan hasta dar lugar a la aparición de metástasis en estos órganos.

Este trabajo abre la vía a desarrollar nuevos enfoques terapéuticos y herramientas diagnósticas para frenar la progresión de la enfermedad y mejorar su pronóstico.

El avance demuestra que la inmunoterapia temprana, anterior a la cirugía, puede eliminar estas células antes de que hayan iniciado el desarrollo de una metástasis y así prevenir las recaídas en la enfermedad.

Por otro lado, el Premio Constantes y Vitales a un Joven Talento en Investigación Biomédica, que cuenta con una dotación directa de 100.000 euros, ha recaído en Samuel Sánchez, profesor de investigación ICREA, subdirector del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y miembro de la Academia Joven de España.

La investigación de Sánchez se centra en el diseño de nanorrobots autopropulsados que navegan dentro del cuerpo humano transportando en su interior la dosificación precisa de fármacos y, por ejemplo, llevándola hasta el corazón de un tumor para combatir el cáncer.

Además, los nanorrobots tienen aplicaciones en el tratamiento de infecciones de la piel, artritis, efecto mucolítico en tumores, ruptura de barreras biológicas y tratamiento de enfermedades oculares.

El éxito de los resultados 'in vivo' consolida la tecnología de los nanobots como una nueva modalidad de transporte de fármacos con un gran potencial en nanomedicina y destinada a mejorar la calidad de vida de los pacientes reduciendo los efectos secundarios y los costes de hospitalización.

Durante su discurso, Sánchez ha pedido "no olvidar a los jóvenes" y ha recordado que, hoy día, "hay gente desmotivada con la ciencia" y ha llamado a "hacer lo posible por reternerlos". "Acordémonos de los jóvenes. De las condiciones laborales, de la infraestructura. Cuando se acabe el dinero de Europa, hay que poner el dinero de España", ha instado.

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y PREVENCIÓN EN SALUD

Por otro lado, el doctor Jesús San Miguel, consultor senior del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN), ha recibido de manos de Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, el Premio Constantes y Vitales a la 'Investigación biomédica y Prevención en Salud'.

Presidente de la Sociedad Internacional de Mieloma (2012-2019), su reputación internacional está respaldada por sus publicaciones: más de 950 artículos en las principales revistas científicas y 120 capítulos de libros y monografías, habiendo sido citado en 68.588 ocasiones.

Entre los premios recibidos, destacan el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón 2021, el Premio Rey Jaime I, el premio de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos, y los premios más importantes de las sociedades europea y americana de Hematología.

"Muchas veces, las respuestas que necesitan los pacientes las he encontrado en las cabezas de mis compañeros. Me han prestado ideas que nunca se me hubieran ocurrido", ha señalado, en homenaje a su equipo.