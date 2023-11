PP y Vox ven "indigno" el pacto de Pedro Sánchez con ERC para facilitar su investidura

Ep.

Los grupos parlamentarios de PP y Vox en la Asamblea de Extremadura han rechazado el acuerdo alcanzado este pasado jueves con ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, al considerar que rompe el principio de igualdad de los españoles y porque la condonación de la deuda a Cataluña repercutirá en las arcas de Extremadura.

Por el contrario, los partidos que forman parte del actual gobierno de coalición, PSOE y, en este caso, Unidas por Extremadura, han defendido que la reedición del Ejecutivo de Pedro Sánchez no perjudicará a la comunidad autónoma.

En sus respectivas comparecencias en la Asamblea para valorar los datos de paro publicados este viernes, los grupos políticos extremeños se han posicionado sobre la última hora de las negociaciones de Pedro Sánchez para cerrar un acuerdo para su investidura.

Así, la diputada Isabel García López, ha dicho que los 'populares' se oponen "completamente" y rechazan un acuerdo que consideran "indigno", porque "rompe con el principio de igualdad entre las comunidades autónomas".

"Se dan privilegios a unos ciudadanos por el hecho de vivir en una zona u otra de España", ha señalado, al tiempo que ha criticado que PSOE favorece que haya ciudadanos de primera y de segunda "solo por mantener a Pedro Sánchez en el poder".

Así, preguntada sobre si Extremadura también puede beneficiarse de esta condonación de la deuda, ha rechazado que esta cuestión se convierta en una "subasta", porque lo único que defienden es "la igualdad entre todos los españoles" y que no haya diferencias entre comunidades autónomas. "Que todos los españoles tengamos los mismos derechos, es lo que queremos", ha remarcado.

Al respecto, y una vez cerrados los acuerdos del PSOE con otras formaciones para la investidura de Pedro Sánchez, y a falta de acordar con Junts, ha señalado que espera que finalmente no lleguen a buen puerto y se repitan las elecciones una vez que "todos los españoles conocen el verdadero programa electoral" del candidato socialista.

En esta línea, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha advertido de que condonar la deuda "no es perdonar", sino que este dinero se va a "repercutir" al resto de comunidades autónomas, que verán incrementada su deuda en virtud del acuerdo con ERC.

Del lado contrario, el diputado socialista ha subrayado que Pedro Sánchez está actuando en cumplimiento del mandato del Rey como Jefe del Estado para tratar de conformar un gobierno, lo cual supone que haya "cesiones" por todas las partes.

En este sentido, ha señalado que el hecho de que aún no se haya cerrado el acuerdo con Junts refleja que el PSOE tiene "líneas rojas" que no se van a traspasar, al tiempo que ha pedido a PP y Vox que estén "un poquito más tranquilos" al respecto, porque los pactos "van a ser públicos, van a ser transparentes", y además no solo van a aceptar a Cataluña, sino que el acuerdo sobre la condonación de la deuda "también va a afectar a comunidades como Extremadura".

En este punto, ha remarcado que a Extremadura "le ha ido bien" con el gobierno de Pedro Sánchez con la aprobación de medidas como la subida de las pensiones o los salarios mínimos, o con la reforma laboral que ha permitido más contratos estables.

"No hay ninguna duda de que Extremadura no va a salir mal parada de esto", ha insistido, porque "a Extremadura siempre le ha ido bien con las decisiones del gobierno socialista" en la pasada legislatura.

En la misma línea, el diputado de Unidas por Extremadura ha defendido las decisiones del gobierno de coalición para la comunidad autónoma, y ha incidido en que la condonación de la deuda acordada con ERC sirva para incrementar las partidas destinadas al gasto social y no para "reducir impuestos a las clases más altas, como está ocurriendo en algunas comunidades".

Asimismo, plantea que parte de este dinero repercuta en los ayuntamientos, que tienen un "gran porcentaje" de sus presupuestos destinados a gastos impropios, como la ayudas a domicilio.

Así, ante una eventual repetición de elecciones en caso de que finalmente no haya acuerdo con Junts, considera que antes se deben "agotar todas las posibilidades" porque el país necesita que haya un Gobierno "cuanto antes", ya que una nueva cita con las urnas "implica que todo se retrasa, que los presupuestos no van a estar y que hay una gran cantidad de fondos europeos comprometidos que no se van a aplicar como deberían a todas las reformas pendientes".