Junta urge a Secretaría de Estado Turismo potenciar destinos de interior como Extremadura

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta, Victoria Bazaga, ha instado a la Secretaría de Estado de Turismo a impulsar destinos de interior como Extremadura en su estrategia de promoción turística.

Así lo ha hecho durante el Foro Europeo de Turismo, celebrado en Palma de Mallorca, organizado en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

En concreto, el encuentro ha sido el aperitivo de la cumbre de ministros de Turismo europeos, que tendrá lugar este martes, día 31, en el Palacio de Congresos de Palma.

Así pues, bajo el lema 'La dimensión competitiva y sostenible del turismo en Europa', el foro ha reunido a un nutrido grupo de expertos y representantes institucionales como Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, y Rosana Morillo, secretaria de estado de Turismo.

Además, Victoria Bazaga ha aprovechado el encuentro para trasladar a la Secretaría de Estado la necesidad de que los circuitos turísticos incluyan a territorios de interior.

En este sentido, ha añadido que Extremadura necesita "un empujón para atraer turistas desde la costa y las grandes ciudades", según informa la Junta en una nota de prensa.

Ante el tema de debate del foro, que ha girado en torno al alquiler de viviendas vacacionales, la consejera ha indicado que se trata de un asunto al que hay que dar respuesta de manera "global" y "coordinada" también desde la Unión Europea, que ya trabaja en una normativa comunitaria al respecto.

No obstante, ha señalado que Extremadura tiene en su ADN la sostenibilidad y que en la región "no" existe el problema de la turistificación. Además, ha añadido que los nuevos indicadores de sostenibilidad del turismo en los que trabaja la OMT beneficiarán a la región, ya que no sólo tienen en cuenta el número de turistas, ha sentenciado.