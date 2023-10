FEMP pide al Gobierno que "escuche más" a los ayuntamientos ante el traslado de migrantes

Ep.

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que "escuche más" a los ayuntamientos a la hora de realizar el traslado de migrantes procedentes de Canarias.

"Necesitamos estar preparados", ha indicado la presidenta de la FEMP en una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press en la que ha rechazado que, por parte de los ayuntamientos, "no haya voluntad de colaborar".

"Los ayuntamientos colaboran pero en qué condiciones, en condiciones mínimas y necesitamos que de verdad se nos apoye económicamente para poder atenderles con dignidad", ha argumentado García-Pelayo ante la reunión prevista para este martes en la que el Ministro José Luis Escrivá informará por videoconferencia a los alcaldes de los principales municipios españoles, a la FEMP y a las comunidades autónomas de la operación para trasladar migrantes de Canarias a la Península. La reunión ha sido convocada por el Ministerio tras las críticas de ayuntamientos y comunidades, especialmente del PP, en relación a la falta de transparencia e información en los traslados. Para la presidenta de la FEMP, "el problema de los ayuntamientos es que no tienen conocimiento de la realidad que se les avecina y una vez que llegan (los migrantes) es complicado a atenderles". Por ello, ha insistido en la necesidad de "coordinar más, prevenir el trabajo con las administraciones locales y abordar competencias, financiación y más transparencia", ha añadido la alcaldesa de Jerez quien ha reprochado al ejecutivo que no haya convocado la conferencia sectorial de inmigración desde agosto de 2018. Por ello, ha insistido en la necesidad de "escuchar, ser transparentes y poner medios". "No se pude hacer que recaiga en nosotros la solución a una realidad ante la que todos estamos dispuestos a ayudar, porque es una cuestión de corazón, pero necesitamos que nos escuchen y que nos den medios", ha reiterado. Respecto a las manifestaciones de algunos alcaldes y dirigentes políticos rechazando a los migrantes, García-Pelayo ha argumentado que España "no es un país xenófobo ni racista, sino un país integrador que está hecho con la suma de muchas culturas". En su opinión, puede haber "manifestaciones aisladas", pero considera que en el caso de los alcalde de la FEMP "hay una voz única sea cual sea su signo político". "Todos estamos unidos y con ganas de afrontar esta realidad de la inmigración", ha indicado la alcaldesa de Jerez quien ha recordado que entre los migrantes llegan "familias a las que no se les pude separar , niños menores, personas enfermas". "Para ellos hacen falta viviendas, hay que escolarizar a los niños porque hay que darles calidad de vida y atenderles con dignidad", ha concludio.