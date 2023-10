Guardiola defiende la libertad de mujeres "en cada ciudad, pueblo y rincón" de Extremadura

Rd./Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha inaugurado este viernes en Badajoz el VI Congreso Mujer Executiva 360º, un foro "maravilloso y necesario, ejemplo de valores y esfuerzo individual y de esfuerzo compartido", en el que ejecutivas de diferentes ámbitos y roles se han dado cita en favor de la igualdad entre hombres y mujeres.

"Estoy convencida de que buena parte de vuestro éxito llega por ese carácter indómito frente a un mundo que nunca ha sido fácil", aunque "el inconformismo tampoco está reñido con la felicidad, con la satisfacción, con el orgullo de lo que ya hemos conseguido", ha asegurado la jefa del Ejecutivo regional dirigiéndose a las distintas participantes.

En concreto, la máxima mandataria extremeña ha afirmado que "se puede ser una mujer peleona, se puede señalar lo que no nos gusta, se pueden derribar prejuicios, se pueden romper techos de cristal, se puede ser muy rigurosa con nuestra labor, estar comprometidas con otras mujeres" y al mismo tiempo "celebrar lo que hemos vivido y lo que hemos conseguido, lo que somos, lo que hemos sido y lo que aspiramos a ser".

Y es que, según sus palabras, "las mujeres no queremos y no pedimos que nos aplaudan, las mujeres queremos que nos respeten", según informa la Junta en una nota de prensa.

En este punto, Guardiola ha continuado diciendo que "ese respeto se consigue trabajando, se consigue tomando decisiones, se consigue con osadía, con valentía, con seguridad, porque ya está bien de que nos tengamos que sentir impostoras cada vez que nuestro talento y nuestro tesón nos llevan a conseguir puestos de especial relevancia".

Además, a su entender, "lo importante para las mujeres es sentirnos libres para ser lo nos dé la gana ser, lo que queramos que ser, sin imposiciones ni exigencias ni decepciones ni suspicacias".

A colación de esto último, Guardiola ha afirmado que, como presidenta de la Junta de Extremadura, "lo que quiero, lo que deseo es que esta tierra, nuestra tierra, garantice, entienda y respete todos los caminos posibles". "Que cada mujer tenga libertad para hacer su vida como le dé la gana. Que cada proyecto, que cada demanda, que cada anhelo de las mujeres tenga cabida, en una sociedad plural, inclusiva, sostenible, moderna y sin prejuicios", ha aseverado.

Del mismo modo, la presidenta extremeña ha insistido en que "quiero mujeres libres. Absolutamente libres. Como vosotras. En cada ciudad, en cada pueblo y en cada rincón de Extremadura".

Por tanto, en el ámbito de la igualdad, "hay mucho camino por recorrer, mucho, pero que nadie nos cuestione lo caminado ya; el camino también es importante, yo creo que es un buen legado lo que vamos a dejar a las generaciones venideras y que tenemos un puñado de buenísimos ejemplos de mujeres que, como vosotras, sois referente, sois un ejemplo en el mundo de la moda, de la empresa, de la judicatura, de la política, del deporte o de la cultura", ha considerado.

"Dijo Agatha Ruiz de la Prada, 'si nosotras no creemos en nosotras mismas ¿Quién lo va a hacer?". Con estas palabras, la presidenta de la Junta de Extremadura ha citado a la diseñadora española, encargada de una de las ponencias, al tiempo que ha concluido su intervención asegurando que "cada paso que dais cada una de vosotras es un avance que damos todas".

ISLANDIA Y LA BRECHA SALARIAL



El VI Congreso Mujer Executiva 360º 'Mujer es poder' se celebra este viernes en el Edificio Siglo XXI y ha sido inaugurado en un acto que ha contado con la bienvenida de la presidenta del comité organizador, Pilar Coslado, que ha puesto en valor que se alcanza la sexta edición y quién les iba a decir en sus inicios que se iba a convertir en un "referente" en la región, y ha detallado que nació junto a Ibercaja y el apoyo de la Creex para mostrar la inspiración de mujeres líderes y como un modo de reivindicación.



"Porque las mujeres necesitamos mucho todavía para sentir que tenemos las mismas oportunidades, y para no sentirnos juzgadas por nuestra condición de género", según Coslado, para quien para ello les hace falta creer en ellas mismas, no dejarse "abatir ni abrumar por las discriminaciones que aún existen" y también eliminar el sentimiento de culpa que "a veces" acompaña a las mujeres tanto en la vida personal y profesional y, por último, procurar una educación que conduzca a una sociedad "más inclusiva" que las valore por lo que son y pueden aportar".



A continuación, ha tomado la palabra la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, en este acto inaugural que ha contado con la presencia el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado, y el director territorial de Ibercaja Zona Sur, Fernando Planelles, así como de autoridades como el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza.



BLANCA MARTÍN ALERTA SOBRE "POSIBLES RETROCESOS" EN MATERIA DE IGUALDAD

Precisamente, en su intervención, Blanca Martín ha expresado su preocupación por el hecho de que se den "posibles retrocesos" en materia de igualdad entre mujeres y hombres y ha abogado "por combatirlos desde todos los ámbitos".

Durante su intervención en el acto inaugural del Congreso Mujer Executiva 360º y la posterior mesa de debate “Mujer es poder”, ha subrayado que no basta con regular, sino que es preciso concienciar sobre la necesaria igualdad de oportunidades.

En este sentido, la máxima responsable del Legislativo extremeño ha destacado que las mujeres han partido a lo largo de la historia de una situación de desigualdad en relación a los hombres, algo que, según sus palabras, se ha intentado revertir en ámbitos como el político con normativas que regulen la presencia paritaria de hombres y mujeres.

No obstante, Suárez ha añadido que no basta con regular, sino que es preciso “concienciar, visibilizar esa igualdad entre hombres y mujeres”, un principio que, a su entender, ha sido básico para ella desde que en 2015 accedió a la presidencia de la Asamblea de Extremadura porque "el feminismo no es ser superior a un hombre, sino igual en derechos y oportunidades a él", ha apostillado.

Al mismo tiempo, la presidenta de la Asamblea ha subrayado que la formación política a la que pertenece lleva en su ADN el principio de igualdad y por ello no ha encontrado nunca problemas en este sentido en su trayectoria política.

Blanca Suárez también ha considerado que a las mujeres no las tiene que empujar nadie a ser nada porque ellas saben buscar su sitio, un espacio, ha reclamado, que es preciso que se les deje para poder desarrollarse como elijan, según informa el Parlamento extremeño en una nota de prensa.

“No todo tiene que estar regulado, hay que tener concienciación de que somos iguales. Sin empujones, no necesitamos que nos animen. Nosotras sabemos lo que queremos. Cuando nos lo creemos es cuando damos el paso para alcanzar la meta”, ha aseverado Martín.

Por ello, la presidenta de la Asamblea de Extremadura ha considerado que es preciso seguir trabajando porque, pese a los avances, todavía ahora no se reconoce en ocasiones el principio de autoridad a las mujeres, se las encasilla en ciertos sectores o se dificulta la conciliación entre la vida laboral y personal.

“Como no necesitamos que nos empujen, tenemos capacidad, ganas y algo diferente a ellos: sabemos administrar el tiempo como nadie”, ha manifestado Blanca Martín, quien ha recordado en este foro la huelga general de mujeres celebrada esta semana en Islandia con el objetivo de reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres y combatir la violencia de género.

Finalmente, Martín ha afirmado que este país fue pionero en aprobar legislación en materia de género, normativa que también tiene España y que no ha impedido que los problemas persistan, por lo que ha considerado que es necesaria también pedagogía de la igualdad para que la ciudadanía crea de verdad que ésta es necesaria.



Cabe destacar que Blanca Suárez ha intervenido en una de las mesas, la titulada 'Mujer es poder' junto a la portavoz y consejera de Cultura de la Junta, Victoria Bazaga, y la presidenta del TSJEx, María Félix Tena. Antes ha tenido lugar la ponencia inaugural de Ágata Ruiz de la Prada, pionera en reclamar algo que le correspondía por ser mujer, y al hilo de lo cual ha destacado que en 2006 se aprobó una ley en la que los títulos nobiliarios del país dejaban de recaer primordial o principalmente "en la parte masculina, aunque un hombre no fuese el heredero por edad de esos títulos nobiliarios".



ÁGATA RUIZ DE LA PRADA



Empresaria, diseñadora de moda, noble española, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y Premio Nacional de Diseño de Moda, Ágata Ruiz de la Prada ha ofrecido posteriormente la ponencia inaugural bajo el título '40 años liderando la moda' y, en declaraciones previas, ha explicado que "siempre" presenta el mismo mensaje, en torno a que la mujer tiene que trabajar, lo cual es "lo más divertido que te puede pasar", además de contar sus experiencias.



Así y desde su experiencia y en relación a qué ha cambiado respecto a la presencia de la mujer en puestos de poder o ejecutivos, ha considerado que "todo". "Esto de la mujer ya es imparable, no se puede parar", ha dicho, mientras que preguntada por qué diría a las chicas que quieran tener una empresa que triunfe como la suya, ha replicado que este jueves ha estado en París y ha cogido un tren hacia Badajoz, que es "estupendo" aunque "es dificilísimo venir", algo que ve "injusto" para sus habitantes como es tener unas comunicaciones "tan complicadas".



Así, este viernes está en Badajoz, para posteriormente ir a Madrid y Valencia, y podría decir que está cansada, pero no lo hace porque "tira" hacia adelante, al requerir muchas horas de trabajo que se toma, por ejemplo, disfrutando de conocer España en tren que, como ha reiterado, "tarda muchísimo" y "no hay derecho que estando tan cerca" se "esté tan lejos".