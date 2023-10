Guardiola reclama al Gobierno información sobre la llegada de migrantes a las CCAA

Ep.



La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reclamado este miércoles al Gobierno central que ofrezca información a las Comunidades Autónomas sobre la llegada de migrantes procedentes de Canarias, con el objetivo de "estar preparados para poder atender en las mejores condiciones".



En ese sentido, Guardiola ha lamentado la "descoordinación" que existe esta materia, sobre la que la Junta de Extremadura no ha recibido "información alguna" del ministerio sobre los migrantes que llegan a la comunidad.



De hecho, ha considerado que "no puede ser" que la presidenta de la Junta de Extremadura se "entere de que vienen 180 personas porque el alcalde de Malpartida se entera por un grupo de whatsapp", que según ha relatado, es el que le llamó para comunicárselo.



Ante esta situación, la presidenta extremeña llamó al delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, quien le informó, aunque según ha apuntado, también le transmitió que "tampoco sabía nada", ha explicado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este miércoles en Mérida.



En su intervención, María Guardiola ha querido "dejar muy claro es que la Junta de Extremadura siempre va a cumplir con la obligación de atender a las urgencias sanitarias de las personas" que reciben en la comunidad, pero sí ha reclamado "coordinación y lealtad institucional" al Gobierno central.



Según ha señalado la presidenta, en Extremadura quieren "estar preparados para poder atender en las mejores condiciones a estas personas y para poder trabajar con responsabilidad", lo que a su juicio "se llama respeto y lealtad institucional y es lo que pedimos", ha concluido.



Así, y sobre si se prevén recibir más migrantes en Extremadura, María Guardiola ha lamentado que en la actualidad no tienen "información alguna de cuántos vamos a recibir, ni si vamos a recibir, ni cuándo los vamos a recibir", por lo que ha insistido en que "no hay ninguna información que hayamos recibido por parte del ministerio".



Por todo ello, la presidenta extremeña ha avanzado que "próximamente" van a mantener una reunión sobre este asunto con la Delegación del Gobierno, en la que intentarán "que esta desinformación y descoordinación deje de pasar", ha concluido.