Diputaciones participan en proyecto europeo para adaptar sector textil a economía circular

El Comité de Gestión del Programa de Cooperación Interreg VI A España - Portugal (POCTEP) 2021-2027, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ha aprobado la candidatura del proyecto Resotex, que está liderado por la Diputación de Cáceres, y que cuenta también con la participación de la Diputación de Badajoz como beneficiaria.



En concreto, el proyecto RESOTEX, 'Repensando el sector textil y la moda sostenible', cuenta asimismo entre sus socios con la Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), el Municipio da Covilhã, la Federación Española de Empresas de la Confección (FEDECON), el Municipio do Fundão, el Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CITEVE), la Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura.



También el Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios (MODATEX), la Confederación de Empresas de la Moda de España, Moda Res. Coop de Iniciativa Social, REMUDARTE S.L.U., la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil (AIRTEX) y el Consorcio Másmedio.



El proyecto aborda el desarrollo económico sostenible en el sector textil en los territorios de actuación del proyecto, es decir, Extremadura, Centro y Norte de Portugal, de una "forma innovadora, pues se adelanta a los cambios que el sector tiene que abordar de forma urgente para el cumplimiento de los ambiciosos requerimientos normativos vigentes".



Así pues, por un lado, se trata de propiciar la transformación de las empresas existentes del sector para la adopción de la economía circular en sus procesos y, con ello, ganar competitividad y resiliencia, y, por otro, de crear "un mercado en los territorios que permita el resurgir y la consolidación de las empresas textiles, en todos los eslabones de la cadena de valor", según indica la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.



El objetivo general del proyecto es promover el emprendimiento y diversificación económica en territorios transfronterizos mediante el fomento del sector textil atendiendo a la sostenibilidad y a la economía circular, basándose en los elementos comunes de este sector en ambos lados de la frontera hispano-lusa.



Esta promoción se hará mediante formación y asesoramiento innovador en materia de emprendimiento y la habilitación de espacios específicos para ello; la anticipación a las necesidades que van a surgir por la aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de forma que se cree un nicho de mercado para el emprendimiento en este ámbito.



Asimismo, con la incorporación de la economía circular y la sostenibilidad como principio rector en las distintas etapas de la cadena productiva; y el fomento de la relocalización de los talleres, como herramienta para la fijación de la población en el territorio.



El proyecto se enmarca en el objetivo político de la Unión de una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la información y de las comunicaciones.



Finalmente, este proyecto cuenta con un presupuesto de 2.675.101,43 euros, de los que Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo gestionará 445.717,00 euros, cofinanciado al 75 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en la tercera convocatoria del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 y el plazo de ejecución comienza en 2023 y finalizará en diciembre de 2026.