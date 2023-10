El próximo despliegue de la Brigada 'Extremadura' XI en Líbano sigue su "ritmo previsto"

Ep.



La preparación del próximo despliegue de la Brigada 'Extremadura' XI a Líbano sigue su "ritmo previsto" y "no hay modificaciones", a pesar de la situación en la zona por la guerra entre Israel y Hamás, de manera que será en "fechas próximas".



Así lo ha señalado el teniente coronel jefe de la Oficina de Comunicación de la Brigada 'Extremadura' XI, Agustín Delgado Pérez, en la presentación este miércoles en Badajoz de los actos con motivo del Día de la Fiesta Nacional, a preguntas sobre el próximo despliegue a Líbano de la brigada debido a la guerra en esta zona.



Cabe destacar que la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su visita el pasado mes de mayo a los soldados de la Brigada 'Extremadura' XI, en la Base General Menacho de Badajoz, anunció que desde dicha brigada "se está preparando para próximas misiones en Líbano", que cifró en noviembre, y en Letonia en julio en 2024.



A este respecto y sobre dicho despliegue en Líbano, Delgado Pérez ha indicado que lo "único" que saben es que "la preparación sigue su ritmo previsto y que no hay modificaciones". "Obviamente", ha continuado, "se está siguiendo la situación actual", pero no tienen información "de ninguna modificación".



Al mismo tiempo, ha indicado que tendrá lugar en "fechas próximas", junto con que la misión en Líbano "se produce porque es una zona inestable" y "tampoco es algo que sea, por desgracia, nuevo", tras lo que ha recordado que, en concreto, la operación 'Libre Hidalgo' pretende, de forma "genérica", que se cumplan los acuerdos de paz entre Líbano y Israel.



Por todo ello, el teniente coronel ha precisado que "no ha habido cambios" y que "la preparación sigue su curso marcado".