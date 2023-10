El presidente de la Diputación de Cáceres asume la presidencia de Felcode

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) ha celebrado este lunes en Cáceres una asamblea en la que se ha procedido a la renovación de cargos de cara a esta nueva legislatura. En este caso, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha asumido la presidencia de este órgano para los próximos cuatro años, mientras que su homólogo de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, será el vicepresidente primero.



En concreto, el nuevo presidente ha dicho que se abre una nueva etapa en este organismo, integrado por 193 municipios de Extremadura, las dos diputaciones provinciales y tres mancomunidades de municipios, para seguir trabajando por la solidaridad y la cooperación al desarrollo desde el mundo rural, "como se ha venido haciendo hace más de veinte años", ha puntualizado Morales.



Así pues, ha manifestado que asume este cargo, "que es institucional, no personal", con "enorme ilusión y compromiso", porque "es fundamental en un mundo tan deshumanizado, donde los valores de solidaridad parece que se pierden", que se trabaje desde los ayuntamientos, desde el mundo local, junto a la ciudadanía, para hacer llegar la ayuda a otros países necesitados.



"Pero no solo ayuda humanitaria, sino las ayudas en la gestión a través de nuestras experiencias en el ámbito municipal, de mancomunidades, de gestión de agua, de residuos sólidos, gestiones que venimos haciendo las diputaciones con nuestros municipios y que son experiencias positivas para trasladar a otras partes del mundo, en este caso de Sudamérica y África", ha apuntado Morales.



En este sentido, ambos presidentes de las diputaciones han incidido en la importancia de seguir impulsando políticas de Cooperación al Desarrollo. "Felcode ha sido un gran invento que las diputaciones impulsaron y que debemos proteger y al que debemos ir incorporando cada vez a más ayuntamientos, esos ayuntamientos que todavía no han visto que con la unión se puede ser más fuerte de cara a la solidaridad", ha apuntado Gallardo.



"Desde la provincia debemos hacer región, pero también un mundo mejor y ese mundo mejor pasa por que la Cooperación al Desarrollo sea un elemento principal en nuestras políticas, porque las situaciones de crisis siempre se agravan cuando hay mayor necesidad, y en nuestro ADN está el ser solidarios", ha reiterado.



NUEVA JUNTA DIRECTIVA



En cuanto al resto de la junta directiva de Felcode, la alcaldesa de Casillas de Coria, Mónica Martín, ha sido elegida vicepresidenta segunda; Ana Valls, diputada del área de Políticas Sociales y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz y alcaldesa de Cabeza del Buey, vicepresidenta tercera; y Belén Corredera, alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, vicepresidenta cuarta.



Alfonso Beltrán, concejal del Ayuntamiento de Hernán Pérez, secretario; Cristian Maldonado, alcalde de La Coronada, tesorero; mientras que Antonia Molina, diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres; Manuel Díaz, alcalde de La Albuera; Alfonsa Calderón, alcaldesa de Capilla; Antonia Vaquero, alcaldesa de Aldea del Obispo; Pedro Jesús Sánchez-Miranda, alcalde de Puebla de Alcollarín; y Manuel Estribio, alcalde de Torremayor, serán los vocales.



RECUERDO A CHARO CORDERO



En el inicio de su intervención, el presidente saliente, Miguel Ángel Gallardo, ha tenido un recuerdo especial a la que fuera durante muchos años presidenta de Felcode y de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, que ha sido correspondido por un unánime aplauso de los presentes.



"Estando aquí, me viene irremediablemente a la mente y echo de menos a una persona como es Charo Cordero. Que tenía un claro compromiso con el mundo rural, pero cuyo vínculo con Felcode era muy fuerte. Y, sin duda, creo que debemos transitar por el camino que ella nos marcó", ha dicho.



Finalmente, tras la toma de posesión del nuevo presidente de Felcode, Miguel Ángel Morales, celebrará en los próximos días, una junta directiva para aprobar el plan de trabajo previsto para el año 2024, según informan ambas diputaciones en una nota de prensa.