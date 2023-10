PSOE asegura actuó con "valentía" en defensa de la región en su regulación sobre el litio

De esta forma, lo ha recalcado la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, añadiendo que, cuando el PSOE "se puso a trabajar por esta tierra hace 40 años" lo ha hecho impulsando "un sinfín de medidas que han beneficiado a los extremeños", a pesar de que "también encontraron muchas trabas", entre las que cita el impuesto a la banca o a la producción de energía en la comunidad.



Vega ha añadido que, "para el desarrollo de Extremadura hay que tomar decisiones valientes", asegurando no obstante, que el PSOE respeta y acata las decisiones del Tribunal Constitucional.



La dirigente socialista ha explicado que en su partido "siempre" han "apostado fuerte por el progreso" de la región y eso supone "poner el interés" de Extremadura "por encima de cualquier otra cosa".

Además, resalta que la sentencia no es unánime, ya que hay dos votos particulares, lo que demuestra que ha habido "discusiones lógicas" en el seno del Tribunal Constitucional. El PSOE recuerda que la norma en la que se basa la sentencia es preconstitucional (del año 1973), y que el Estatuto de Autonomía de Extremadura recoge argumentos jurídicos que había que explorar para el desarrollo en la transformación de los minerales de las minas como recursos que se obtienen en Extremadura.



Con respecto al anuncio formulado por la Junta de Extremadura de reformar el decreto, Soraya Vega ha lamentado que "la derecha llega tarde a la defensa de los intereses de la región porque hace un año estaba votando en contra del mismo, como siempre hizo votando en contra del impuesto a la banca del que luego se benefició".



Y, Vega ha criticado que el PP "no cree en las posibilidades de la región y no ha estado cuando ha hecho falta para defender los intereses de Extremadura".