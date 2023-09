Iceta lamenta que con la manifestación en Madrid, el PP "se pone ya en la oposición"

Ep.

El ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta, ha lamentado que el PP, con su manifestación de este pasado domingo en Madrid "se ponen ya en la oposición antes de haber pasado por una votación en el Congreso", en el "conato de investidura" de Núñez Feijóo.

"Nadie parece saber de qué está hablando, sencillamente porque ese acuerdo todavía no se ha conseguido", ha señalado Iceta en relación a una posible amnistía a los condenados por el 'procès', respecto de la que el ministro ha señalado que "se está hablando bastante con todos los grupos", de tal forma que el PSOE "está haciendo lo que el señor Feijóo no ha hecho".

Los socialistas quieren "tentar las aguas", ha apuntado Iceta en una entrevista en el programa 'Ahora Extremadura' de Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, quien ha recordado que "la negociación formal solo se puede producir en el momento en el que el Congreso de los Diputados rechace la candidatura de Feijóo", ya que a su juicio, "en democracia hay que reservar los momentos y los tiempos, y darle a todo acto institucional la importancia que tiene", ha dicho.

Iceta ha recordado que Feijóo "pidió muchos días para preparar una investidura" y no saben "en qué los ha utilizado", tras lo que ha abogado por "respetar los plazos".

Respecto al llamamiento de Feijóo a diputados socialistas para que le apoyen en su investidura, Miguel Iceta ha considerado que "fomentar el transfugismo" a su juicio no es "una buena manera de alcanzar una presidencia", ha lamentado.

"Yo creo que es muy raro lo que está haciendo el PP", algo que Iceta ha achacado a que "están desesperados y se les nota", ha dicho. "Veo un PP muy alterado, y espero que recuperen la tranquilidad, que es algo que merecen los ciudadanía".

DESTACA LA "TRANQUILIDAD POLÍTICA" EN CATALUÑA

El ministro en funciones ha recordado que en 2017 cuando gobernaba el PP "hubo un referéndum ilegal en Cataluña, y se declaró de forma unilateral la independencia", lo cual fue "una situación muy difícil que hubo que afrontar, en un momento en el que el PSOE "se puso del lado del gobierno e incluso aprobamos conjuntamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española".

Seis años después "estamos mucho mejor", y el Gobierno mantiene "una política que permite el reencuentro y, de alguna manera, la tranquilidad política en Cataluña", tras lo que ha recordado que "cuando se otorgaron los indultos, también se dijo que se rompía España, lo único que puedo decir es que hoy España está más unida y más fuerte que cuando gobernó el PP", ha aseverado Iceta.

En ese sentido, el ministro ha considerado que "no se puede oponerse a un gobierno antes de que empiece y con argumentos en negativo sin ninguna propuesta alternativa", por lo que ha confiado en que "el PP volverá al sentido común, volverá a la tranquilidad".

A su juicio, el PP "se ha encontrado con que pensaba que iban a arrasar en las elecciones y luego resulta que no tiene una mayoría suficiente para gobernar", una situación que a su juicio "les tendría que hacer reflexionar sobre cuál es el camino que emprendieron", que en su opinión "es un camino equivocado y que efectivamente no les está llevando al objetivo que perseguían", ha resaltado.

Respecto a las críticas de exdirigentes socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra a una posible amnistía, Miquel Iceta ha recordado que "hay gente que no estuvo de acuerdo en la elección de Pedro Sánchez, y tenían otra candidata", por lo que ha considerado "lógico que quizá no se sientan cómodos en una situación que no es la que querían".

En cualquier caso, ha apuntado que en el PSOE "hay muchísima gente, hay libertad de expresión", por lo que ha pedido "a todo el mundo que juzgue sobre esa posibilidad en el momento en que se produzca, no antes", ya que ahora mismo se está "días y días hablando de una cosa de la que nadie ha visto un solo papel", ha apuntado.

Respecto a si Pedro Sánchez será el próximo presidente del Gobierno, Miguel Iceta ha mostrado su confianza que si Feijóo no alcanza la investidura, pues el Rey "le ofrecerá esa posibilidad y designará como candidato al presidente", tras lo que espera "que consigamos una mayoría, desde luego trabajaré para ello", ha resaltado.

"De las declaraciones del propio Pedro Sánchez veo que él también considera que hay muchas posibilidades de alcanzar ese objetivo y yo espero que lo alcancemos", ha concluido el ministro en funciones.