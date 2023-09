Datos investigación sobre falsos desnudos de menores se remitirán a la Fiscalía

Ep

Los primeros datos de la investigación policial sobre falsos desnudos de chicas menores, realizados a través de Inteligencia Artificial, localizados en la localidad pacense de Almendrajo, se remitirá este mismo martes o el miércoles a la Fiscalía, que "dictará las medidas que estime convenientes".

Así lo ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, quien en cualquier caso ha señalado que la investigación sobre este asunto "sigue en curso", por lo que "no está cerrado" ni el número de víctimas ni el de presuntos autores.

A preguntas de los periodistas por las últimas novedades de este caso, ha explicado que en el marco de la investigación se han localizado "algunas imágenes de esas menores que, efectivamente, habrían sido manipuladas mediante un programa que les haría aparecer desnudas", a la vez que "se ha identificado a alguno de los participantes o supuestos autores en esa manipulación".

Sin embargo, todavía no conoce cuántos son los posibles responsables de este hecho porque, como ha insistido, "en principio todavía está abierta la investigación".

En este punto, el delegado del Gobierno ha remarcado que tanto las víctimas como los presuntos autores son todos menores de edad, por lo que ha pedido a los padres y medios de comunicación que "guarden la prudencia y la responsabilidad necesaria para preservar el principal bien protegido que es, en este caso, la intimidad de los menores", "tanto de las víctimas, como de los posibles menores que merezcan una contundente corrección", ha dicho.

Del mismo modo, ha reconocido que el número de denuncias experimenta un incremento cada día, y que este lunes eran siete, mientras que este martes ya son once.

No obstante, y en relación a las denuncias ha hecho hincapié en que "no necesariamente se corresponden con víctimas", y que cuando se denuncian unos hechos es para que se investigue, se procede a investigarlo, y se ve si existen imágenes, y se aclara si se ha cometido esa infracción, ese delito o no, mientras que sobre la identidad y localización de los menores ha asegurado que no va a aportar ningún dato, ni de las víctimas ni de los autores.

CÍRCULO DE WHASTAPP

Respecto a si las imágenes han podido salir del circuito de los grupos de WhastApp, ha puntualizado que esa investigación lleva más tiempo, y que "en principio" lo que se ha detectado era el citado círculo, pero que "ahora" verán "si efectivamente algunos de los participantes de ese círculo de WhatsApp lo ha transmitido por cualquier otro conducto".

Finalmente, el representante del Ejecutivo Central en la región ha aseverado que si alguien tiene conocimiento de que se ha cometido un delito invita a las familias y a cualquier otra persona que pueda conocerlo a que denuncie; como también ha invitado "a todo el que tenga conocimiento del delito" a que lo denuncie ante ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los órganos judiciales que tengan que investigar el asunto".

"Cualquier otra denuncia, posiblemente entorpezca la investigación y posiblemente también afecte de alguna manera, indirectamente, a la propia imagen de las menores que se quiere preservar", ha concluido el delegado, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su participación en Almendralejo en la Junta Local de Seguridad con motivo del inicio de las campañas agrícolas 2023.