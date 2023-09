PSOE pide a Guardiola y Vox que "se dejen de mirar de reojo" y trabajen por la región

Ep

El secretario general del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Jorge Amado, ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y a Vox que "se dejen de mirar de reojo" y "se pongan a trabajar" por la región.



"Que se pongan a trabajar ya y que dejen el circo, y sobre todo que dejen el circo y los altavoces desde Madrid, porque al final el que la ha tenido que llamar al orden ha sido desde Madrid", ante la petición de la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, de que ésta rectifique sus palabras.



Así, el secretario general del Grupo Socialista en la Asamblea ha considerado que la reacción de la formación de ultraderecha en la que "llama al orden" a la 'popular' evidencia que "Guardiola tiene una hipoteca con unos intereses muy altos (para poder gobernar) que va a pagar Extremadura".



De este modo, en declaraciones a los medios tras el pleno de este jueves en la Asamblea, Amado ha afirmado que con sus declaraciones al respecto "Guardiola se ha topado con la realidad, que es que no ganó las elecciones", sino que "las elecciones las ganó el PSOE" y que "ella es presidenta gracias a la ultraderecha y entonces ella tiene una hipoteca permanente con la ultraderecha extremeña".



Amado ha señalado que "la ultraderecha le pide (a Guardiola) pagos todas las semanas", como ha ocurrido con el fin de la universalización de la gratuidad de los comedores escolares o la bajada de los impuestos "a los ricos" y, "en el momento que la señora Guardiola se desvía un poquito Vox la llama al orden".

Para el portavoz socialista, ésto evidencia que la "realidad" es que en Extremadura hay "un gobierno de coalición entre la derecha y la ultraderecha" y que esto "Guardiola no lo debe olvidar".



En esta línea, ha añadido que la presidenta de la Junta "intenta lavar la imagen permanentemente de lo que dijo y de lo que no pudo hacer, pero la realidad es la que es, y es una realidad tozuda y se da de bruces con ella cada vez que hay pleno", ya que "Guardiola tiene una hipoteca con unos intereses muy altos que va a pagar Extremadura".



COMEDORES ESCOLARES



De igual modo, preguntado sobre que Vox ha votado este jueves en el pleno de la Asamblea a favor de una propuesta sobre aumentar el presupuesto para los comedores escolares y el PP en contra, el diputado del PSOE ha pedido a los 'populares' que respondan "por qué en el mismo presupuesto en vigor ellos dicen que no hay dinero pero en cambio sí hay dinero para sacar 6 millones para dárselos a 1.200 extremeños que tienen un patrimonio de 2 millones de euros".



Así, entiende que el PP "tiene que responderle a los extremeños por qué es difícil conseguir 800.000 euros que cuestan los comedores escolares y en cambio es muy fácil encontrar 6 millones de euros para los más ricos".



Al mismo tiempo, ha dicho que le parece "bien" que Vox haya votado a favor de la iniciativa sobre los comedores porque "al final lo que queremos es que esa iniciativa tire para adelante, sobre todo porque los socialistas quieren la universalización de los comedores escolares y que María Guardiola dé marcha atrás en esa aberración que quiere hacer que al final es recortar derechos".



En esta línea, Amado ha añadido que "el hecho de intentar aprobar ese decretazo fiscal que al final sólo va a dar calderilla a las clases medias y bajas tiene otro inconveniente", y que es que "hacerlo con carácter retroactivo sobre un presupuesto en el que no estaba contemplado esa minoración de los gastos conlleva a dos cosas inequívocamente: o a recortes para poder cuadrar las cuentas o a más deudas", algo que "en cualquiera de los dos casos van a pagar las clases medias y trabajadoras".



GOBIERNO REGIONAL "MUY PERJUDICIAL"



También, preguntado sobre si considera que el Gobierno regional de María Guardiola es 'inestable' con Vox, Jorge Amado ha apuntado que "eso habrá que verlo", ya que acaba de comenzar la legislatura, aunque "lo que está claro es que es un gobierno muy perjudicial", porque "en los primeros pasos que está dando ataca a las clases medias y trabajadoras".



"La inestabilidad la tendrán que ver entre ellos que son socios", ha sentenciado, al tiempo que ha incidido en que el PSOE da "seguridad" y "estabilidad" y no cuestiona "nunca" la "estabilidad de un gobierno" aunque "sí la manera de hacer política", y ha reivindicado que el PSOE "ganó las elecciones".



Y, ha concluido que "lo que sí reivindicamos es que el PSOE ganó las elecciones, eso no se debe olvidar nunca, y que Guardiola no está ahí por los extremeños, está ahí por la ultraderecha, porque la ultraderecha le ha votado, y eso supone una hipoteca sí o sí".