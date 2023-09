Cs critica la "falta de responsabilidad" de la Junta al incumplir "compromisos" educativos

Ciudadanos (Cs) Extremadura ha criticado este lunes la "falta de responsabilidad" del Gobierno regional, que "apenas" iniciadas sus funciones, "ya está incumpliendo los compromisos" que, en materia educativa, se aprobaron la pasada legislatura.

Unos compromisos como "la gratuidad universal de los comedores escolares", que fueron aprobados e impulsados, entre otros, por la formación 'naranja', tales como que en enero de 2023 las familias extremeñas no pagarían tasas por aulas matinales ni comedores escolares, según recuerda el propio partido en una nota de prensa.

Así pues, para Cs, esperar al primer día de curso escolar para que las familias se enteren de que no ha sido concedida la gratuidad del comedor para sus hijos "es un acto de total oscurantismo" por parte de la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, que hasta este lunes no ha hecho público la escasez de fondos, sobre lo que ha apostillado que "el presupuesto establecido no llega a todas las familias que lo han solicitado".

"Una irresponsabilidad y falta de previsión que afectará a más de 2.126 familias que se verán obligadas a pagar por un servicio, que hasta hoy suponían gratuito", ha remarcado Ciudadanos, que califica de "despropósito total" las declaraciones de la consejera respecto a que "haya familias que se vean obligadas a renunciar a esta ayuda".

Con esta postura, según detalla la formación, pone "en tela de juicio" si es necesaria o no la misma para el desarrollo de la economía familiar.

Junto a "esta nueva sorpresa", ya conocían apenas unos días el retraso que se venía produciendo en la resolución de las ayudas destinadas a los libros de texto, que se conceden a las familias numerosas, y de determinadas rentas.

Una "falta de responsabilidad" ante la que ha manifestado su "más absoluta preocupación por el devenir de un gobierno que parece estar más preocupado por disfrutar de su nuevo estatus estas vacaciones, que de programar la vuelta al cole de miles de extremeños, en edad escolar que hoy han vuelto a las aulas".

"Reforzar la educación, garantizando la igualdad de oportunidades y la calidad de la enseñanza, siempre fue objetivo prioritario de Ciudadanos, línea en la que hemos venido trabajando, no solo en la legislatura pasada si no en nuestras propuestas para el desarrollo, impulso y crecimiento de nuestra comunidad autónoma", ha concluido, para remarcar que es algo que el Partido Popular "ha reducido a papel mojado".