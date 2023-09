Extremadura vacunará por primera vez a todos los menores de 6 meses contra el virus VRS

La Consejería de Salud y Servicios Sociales comenzará a inmunizar, a partir de la primera quincena de noviembre, a todos los bebés nacidos a partir de mayo de 2023, así como aquellos con factores de riesgo de hasta 2 años, frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) causante de bronquiolitis y neumonías.



Así pues, según la Consejería de Salud, es la primera vez que Extremadura vacunará a estos menores, que se estiman en unos 6.000, con independencia de su pertenencia a grupos de riesgo. La vacunación se realizarán en los hospitales públicos de la comunidad a través de citaciones y será gratuita.



El Ejecutivo regional lamenta que no haya una posición única a nivel nacional sobre esta inmunización, motivo por el que defiende la postura de la comunidad para administrar la vacuna a todos los niños extremeños hasta seis meses.



"En esta situación no hay que establecer distinción entre vulnerabilidad o no, sino que hay que hacerlo a todos y creemos que es un paso importante que damos los extremeños", tal y como informa el Gobierno regional en una nota de prensa.



Para este fin se reservarán más de 1,2 millones de euros para la contratación del suministro del anticuerpo monoclonal Niservimab destinado a los neonatos lactantes extremeños para la temporada 2023-2024.



Por su parte, aquellos menores que tengan indicación de inmunización frente al VRS, que pertenezcan a las diversas mutualidades (Muface, Mugeju e Isfas), deberán seguir el procedimiento que les indiquen las entidades a las que estén adscritos.



Con esta iniciativa, la Comunidad de Extremadura facilitará la inmunización frente al VRS, principal causa de infecciones de vías respiratorias inferiores como bronquiolitis o neumonías.



TRÁMITES



El Sistema Extremeño de Salud (SES) ya ha iniciado los trámites para la adquisición de las dosis del anticuerpo monoclonal Niservimab, así como la organización y logística para la administración de esta nueva inmunización a partir del próximo mes de noviembre.



El VRS es un patógeno estacional común y contagioso que infecta las vías respiratorias inferiores, causando epidemias anuales en todo el mundo y afectando de manera más frecuente a lactantes. Generalmente la detección de casos se incrementa a partir del mes de noviembre, alcanzando su pico epidémico entre diciembre y enero.



Desde la Consejería de Salud, al no tratarse de una inmunización obligatoria, anima a los padres a proteger a sus bebés con esta vacuna que ha pasado "todos los filtros de carácter técnico y que protege frente a un virus con un impacto importante" en este colectivo de edad.



En este punto, recuerda que "uno de los grandes avances de la humanidad ha sido la vacunación", como así se ha podido comprobar con el COVID.



A colación de esto último, incide en que la prioridad en la sanidad es la prevención de la enfermedad, para cuidar de la salud de todos los ciudadanos, así como para "reducir la importante sobrecarga asistencial que ocurre todos los inviernos en los servicios de Atención Primaria y en los hospitales", concluye.