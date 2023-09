PP asegura que los cuatro consultorios aplazados se harán en 2024

Ep.

El vicesecretario de organización del Partido Popular de Extremadura, José Manuel García Ballestero, ha responsabilizado a la gestión del anterior ejecutivo del retraso de las obras en los consultorios médicos de las localidades de Zurbarán, Cedillo, Cristina e Higuera de la Serena.



Tal y como ha explicado, estas obras estaban incluidas en el Plan de Mejora de la Infraestructuras de la Atención Primaria, que ha tenido que ser modificado por la "negligencia" del equipo de gobierno anterior de la Junta de Extremadura y también del Ministerio de Sanidad, que no ha respondido a las peticiones de la Consejería de Salud.



Y es que, ha asegurado, la Junta no ha recibido "ninguna respuesta" por parte del Ministerio de Sanidad, que es quien aprueba el plan, después de que los técnicos de la consejería hayan reflejado en un informe que "no se va a llegar" a tiempo a dichas actuaciones.



Por ello, se ha optado por modificar el plan "para no perder esos fondos", que se van a destinar a "otras necesidades" dentro de la consejería, al tiempo que ha asegurado que tanto las reformas previstas como la construcción del nuevo consultorio afectados por el cambio se incluirán en los Presupuestos de la consejería para el 2024.



Por tanto, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a estas cuatro poblaciones con respecto a estas actuaciones, porque "en ningún momento esas obras se van a dejar de realizar" por parte del ejecutivo regional.



INICIO DEL CURSO ESCOLAR



Así lo ha indicado García Ballestero en una rueda de prensan en la que, asimismo, ha deseado "toda la suerte del mundo" a los alumnos que este lunes han vuelto a las clases en Extremadura, en un inicio del curso escolar que ha empezado "con normalidad" y que va a estar marcado por parte del Gobierno "por el diálogo y el consenso" con toda la comunidad educativa.



Asimismo, ha valorado que en los "poco más de 50 días" que lleva en marcha el nuevo gobierno de María Guardiola se haya realizado "un gran esfuerzo" para poner el curso en marcha, con actuaciones en materia de libros de textos o en la adecuación de las plantillas de los centros educativos.



De otro lado, ha valorado "de manera muy positiva" que se haya publicado la orden de elaboración de los presupuestos generales de la comunidad autónoma en 2024, iniciando así los plazos para la aprobación de las cuentas autonómicas tras las críticas recibidas por parte de la oposición.



Unas críticas que llegan por parte del PSOE, que "todavía no ha encajado su nueva posición", ha apuntado, puesto que en 2019, que también fue año electoral, dicha orden se publicó "muchísimo más tarde".



UN PSOE "DESCOLOCADO"



Por último, se ha referido al llamamiento público al consenso y a la unidad que hizo la presidenta de la Junta, María Guardiola, durante el acto del Día de Extremadura, que a día de hoy "no ha tenido ningún tipo de respuesta" por parte del PSOE.



Una unidad que los 'populares' defienden para afrontar los "grandes retos" que tiene esta comunidad autónoma por delante. "Si vamos unidos seremos más fuertes y esta comunidad autónoma dejará de tener los agravios a los que está acostumbrado en las los últimos años, en las últimas décadas".



En este sentido, ha señalado que no esperan "mucho" de un PSOE que "no ha asumido todavía su papel de oposición" y la pérdida del gobierno, y que no ha esperado los cien días de cortesía "criticando un día sí y un día también" con el objetivo de desestabilizar al nuevo ejecutivo.



Un PSOE "descolocado" en el que sus dirigentes están "más pendientes de su organización interna" y de su próximo Congreso Regional para renovar su dirección que de "aportar soluciones" y de ofrecer estabilidad a la comunidad autónoma.



En este punto, ha dicho que la "carrera dentro del propio partido socialista" por relevar a Guillermo Fernández Vara les está dejando "un poco atónitos" y "perplejos". En este punto, se ha referido al exconsejero de Sanidad, José María Vergeles, a quien "parece que se le ha quedado pegado el dedo al Twitter y está haciendo una campaña interna bastante intensa", pero "sin hacer ninguna propuesta".



También se ha referido, como "caso insólito", a unas declaraciones del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con motivo del Día de Extremadura, en las que "salió en tromba" a criticar a María Guardiola.



Según ha dicho, "nunca se ha dado el caso en nuestra comunidad que un presidente de una diputación provincial haya salido en tromba criticando al presidente, en este caso a la presidenta del Gobierno Autonómico" en tal celebración.



Finalmente, ha pedido al PSOE que se pronuncie sobre un tema de "vital importancia" para España, como es la "supuesta amnistía" que está negociando Pedro Sánchez con partidos independentistas.



Un "atropello" a la Constitución de 1978 que supone "romper la igualdad entre españoles" que ya ha provocado movilizaciones mientras que los dirigentes del PSOE de Extremadura "callan".