Vara, sobre amnistía en Cataluña: "dentro de Constitución cabe todo, fuera no cabe nada"

El vicepresidente segundo del Senado y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha defendido sobre una posible amnistía en Cataluña como petición de Junts para apoyar la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno que lo que su partido ha defendido "siempre" es que "dentro de la Constitución cabe todo, fuera no cabe nada".

A partir de ahí, ha añadido que "son también los expertos los que tiene que marcar la realidad", y ha señalado que, si bien se debe producir el "diálogo", hay que ver en todo caso "qué es lo que cabe dentro de la Constitución".

"Si vemos cuál era la situación del año 2016 y 2017 en Cataluña lo que se estaban produciendo eran referéndum de independencia y declaraciones unilaterales de independencia con gobiernos del PP en España", ha recordado Vara, quien a continuación ha defendido que desde el PSOE "dijimos entonces y decimos ahora y diremos siempre que dentro de la Constitución cabe todo, fuera no cabe nada".

"Entonces, no hablemos de si esto es bueno o es malo... ¿cabe dentro de la Constitución? Se puede hablar... ¿No cabe dentro de la Constitución? No se puede hablar", ha espetado Vara, quien ha añadido que "son también los expertos los que tienen que marcar la realidad".

Así, en una entrevista este viernes en RNE recogida por Europa Press, el también expresidente de la Junta de Extremadura ha dicho que el PSOE ha mantenido "desde un principio" la actitud de que "los problemas políticos no se pueden resolver sólo desde la justicia", ya que ello es "desconocer que no se resolverán, se resolverá uno y se producirán cuatro nuevos".

"Por esa razón --ha añadido-- es por la que nosotros hemos defendido desde el minuto uno que había que intentar articular procedimientos que permitieran dar una salida a la situación que se estaba produciendo".

En este sentido, ha dicho que "el problema de Cataluña no es un problema de Cataluña, es un problema de España", como el de cualquier región, y por eso, aboga porque "entre todos" hay que ayudar a "resolver" ese "problema".

DIÁLOGO

Asimismo, sobre si cree que es necesaria o no una amnistía en Cataluña teniendo en cuenta la situación social en esa comunidad en la actualidad, Fernández Vara ha afirmado que hay que "ver qué es lo que cabe dentro de la Constitución", y ha defendido que a su juicio se produzca el "diálogo".

"Yo creo que en estos momentos tenemos que ser todos enormemente proclives a que pueda haber diálogo, conversaciones, a que se puedan proponer soluciones... Este es momento de hablar, con una cierta discreción para que realmente pueda llegar a que España tenga gobierno y lo tenga cuanto antes", ha sentenciado, porque entre otras razones "este mes de retraso va a significar que no se puedan presentar los presupuestos a tiempo y esto no es bueno para el país", ha afirmado.

En esta línea, ha incidido en que "el problema de convivencia territorial de España es un problema de fondo que no se resuelve enfrentando sino dialogando", ha dicho.

UNA "BROMA" QUE EL PP DIALOGO CON JUNTS

Por otra parte, sobre si considera que es coherente que el PP haya venido acusando a Pedro Sánchez de querer negociar con un 'prófugo de la justicia' como Carles Puigdemont (Junts) y pretender ahora los 'populares' hacer lo mismo para intentar sacar adelante una investidura, después de que el PP haya anunciado el inicio de una ronda de contacto con todos los partidos salvo Bildu, Fernández Vara ha dicho que esto "es una broma".

"Pasar de llamarles escoria a decir que son partidos serios con una trayectoria contrastada, si no fuera por lo grave que es... es para tomárselo a broma", ha subrayado.

"Me parece increíble que sean capaces (en el PP) en tan poco tiempo de estar acusando gravemente a los que quieren romper España y ahora decir que quieren hablar con los que según ellos van a romper España para poder agarrarse a esa esperanza de poder corregir lo que las urnas no le dieron", ha espetado el socialista, quien ha añadido que en todo caso "se va a ver con toda claridad que no va a haber un gobierno del PP, entre otras razones porque tendría que ser un gobierno del PP y de Vox".

PRESTAR DIPUTADOS A JUNTS

Finalmente, sobre que el PSOE pueda prestar diputados a Junts para que esta formación tenga grupo propio en el Congreso, Fernández Vara ha dicho que "no es la primera vez que ocurre la dinámica de prestar diputados para que pueda haber grupo" en el Congreso y en el Senado, sino que "es una trayectoria que ha ocurrido en muchas ocasiones".

"A mí no me parece mal que haya cuanta más estructuración en la representación en las Cortes Generales a la vista de los resultados", ha reconocido Vara.

"Los ciudadanos votan y cuando votan deciden, y deciden lo que ellos creen que es mejor, y en este caso deciden una situación de una enorme complejidad, que sólo desde el diálogo, sólo desde la búsqueda permanente de la concordia entre unos y otros se pueden buscar soluciones", ha defendido, en el marco de que los ciudadanos el 23J han dibujado un escenario en el que piden a los políticos que se pongan "de acuerdo, con la fuerza que tiene el diálogo, los pactos" y "con la fuerza que el ser capaces de ponerse en ocasiones en el lugar del otro".

"El mensaje de la noche electoral fue muy claro: hablen ustedes y resuelvan los problemas para que España pueda tener un gobierno cuanto antes", ha concluido.