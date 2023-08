Alerta naranja en la comarcas de Vegas de Guadiana y Barros y Serena por máximas 40º

Ep

Los avisos naranjas por altas temperaturas se reducirán este jueves a las comarcas de Vegas del Guadiana y de Barros y Serena por temperaturas máximas de hasta 40 grados.

Los avisos se activarán a las 13,00 horas de este miércoles y permanecerán vigentes hasta las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.



AVISOS EN CASI TODA ESPAÑA



Cabe señalar que el calor volverá a activar este jueves los avisos en casi toda España, en una jornada marcada por las temperaturas significativamente altas en buena parte del país, que pondrán en riesgo extremo a La Rioja y Zaragoza, donde alcanzarán máximas de 42ºC.



En cualquier caso, se espera un descenso notable de las temperaturas en Galicia y Cantábrico, así como posibilidad de alguna tormenta localmente fuerte en la Cantábrica occidental y Pirineos.



Respecto a las altas temperaturas, el calor activará los avisos en Granada, Málaga, Asturias, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, Cantabria, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Ourense, Murcia, Vizcaya, Alicante, Castellón, Valencia, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y Tenerife.



El riesgo ascenderá a importante en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Huesca, Teruel, Burgos, Toledo, Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Badajoz, Madrid, Navarra, Álava y Guipúzcoa. Además, La Rioja y Zaragoza estarán en riesgo extremo (aviso rojo) por máximas de hasta 42ºC.



Así, este jueves, en gran parte del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y, en el Estrecho y Melilla, de nubes bajas. No obstante, en Galicia y Cantábrico occidental aumentará la nubosidad de litoral a interior debido a la aproximación de frentes atlánticos que podrían dejar precipitaciones débiles al final del día en el oeste de Galicia.



Por la tarde, se espera abundante nubosidad de evolución en amplias zonas del tercio norte interior con posibles chubascos y tormentas aislados, más probables en montaña, más intensos y con posible granizo en zonas altas de la Cantábrica occidental y Pirineos. En Canarias habrá intervalos nubosos aumentando la nubosidad en las occidentales.



Habrá probabilidad de bancos de niebla matinales en el Estrecho, nieblas costeras en litorales de Galicia, sin descartar calima alta en Canarias.



La temperaturas mínimas experimentarán un descenso acusado en el oeste peninsular, con máximas en descenso en el oeste y Cantábrico, que será notable en Galicia y Cantábrico e irá en aumento en el interior sudeste. En el resto, no habrá grandes cambios.



De este modo, se prevé alcanzar los 34-36ºC en buena parte del interior peninsular y Baleares, incluso los 38-40ºC en la vertiente atlántica sur y depresiones del nordeste. Las mínimas no bajarán de 24-26ºC, incluso de 28ºC en el área mediterránea.



En Canarias, el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas en las islas occidentales, y con algunos intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en zonas bajas del norte de las islas montañosas, y en el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura.



Además, habrá calima ligera en altura y las temperaturas no contemplarán cambios, o en ligero descenso en costas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34ºC en cumbres de Gran Canaria y en medianías sur y oeste de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro. Habrá viento del norte flojo a moderado.



El viento soplará de Levante en el Estrecho amainando. También soplará tendiendo a nordeste en Galicia, oeste en el Cantábrico, a sur en Ampurdán y a sureste en el bajo Ebro y Baleares. En el resto se esperan vientos flojos, de norte en Canarias y rolando en la Meseta de sudeste a oeste.