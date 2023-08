Espirometría, rápida y sencilla prueba sobre estado funcional de los pulmones

Evaluar la función pulmonar del paciente de una forma rápida, sencilla y no invasiva es posible gracias a la espirometría. Se trata de una prueba en donde se mide la capacidad de aire que tienen nuestros pulmones, así como el flujo y la velocidad de este durante la inspiración y la espiración, lo cual puede llegar a reflejar una alteración de la función pulmonar.



Durante la espirometría, que es realizada habitualmente por el equipo de enfermería, el paciente debe soplar fuerte y rápido a través de un dispositivo con el que se consiguen las mediciones a través de un equipo que arrojará unos resultados con los que el facultativo podrá diagnosticar posibles enfermedades respiratorias como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).



El doctor Juan Pablo López Muñoz, médico general en el Hospital Quirónsalud Cáceres, ha señalado que los dos principales parámetros que se miden en una espirometría son la Capacidad Vital Forzada (CVF) y el Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo (VEF1), así como la relación entre ambos.



Mientras que la CVF está relacionada con el volumen de aire que podemos exhalar con fuerza tras una inspiración profunda, la VEF1 representa la velocidad, midiendo la cantidad de aire que podemos expulsar durante un segundo.

Si alguno de estos parámetros está por debajo de lo normal puede significar que hay una obstrucción en nuestras vías respiratorias o restricciones para la respiración.

Los resultados serán interpretados por el especialista, que teniendo en cuenta otros aspectos como la edad, la altura o el sexo y síntomas que refiera el paciente, evidenciará la severidad de la obstrucción en caso de que existiese.



Personas fumadoras



"Entre las patologías que se pueden evaluar con la espirometría están el asma, EPOC, fibrosis pulmonar intersticial o enfermedades que afecten a la unión neuromuscular, entre otras", señala el doctor López Muñoz. La prueba es indicada por el médico en consulta tras entrevista clínica y exploración física del paciente que, con mucha frecuencia, son personas fumadoras que presentan síntomas como dificultad para respirar en reposo, sensación de falta de aire durante la actividad física habitual, tos o mucosidad matutina.



Del mismo modo, la prueba no está contraindicada para las personas fumadoras que no presentan estos síntomas ya que, como apunta el especialista de Quirónsalud Cáceres, "hay estudios que demuestran una mayor motivación para dejar el consumo de tabaco tras la realización de esta prueba".

Esto es así debido a que los resultados de una espirometría en personas fumadoras, aunque no detecten ninguna enfermedad respiratoria, pueden reflejar una edad pulmonar diferente a la cronológica y una función pulmonar deteriorada, lo cual alerta al paciente de los peligros del tabaco.



Otros escenarios donde está recomendado realizarse la prueba es en personas que van a iniciar programas de ejercicios exigentes o en deportistas de alto rendimiento. También se puede requerir a pacientes que vayan a someterse a una cirugía torácica, cardiovascular o abdominal, para conocer el estado de los pulmones.



Recomendaciones



Antes de someterse a la prueba, el doctor Juan Pablo López recomienda seguir una serie de consejos previos como no fumar o realizar ejercicio físico en las horas anteriores al procedimiento, no consumir alcohol o medicamentos tranquilizantes en las cuatro horas previas, evitar alimentos con cafeína en las seis horas anteriores a la prueba o no ingerir comidas abundantes antes de la espirometría, aunque no es necesario el ayuno.



No obstante, las mejores recomendaciones a seguir son aquellas para tener unos pulmones saludables, tales como dejar de fumar o evitar hacerlo, no exponerse al humo del tabaco, mantener un peso saludable acorde a nuestras condiciones o realizar actividad física. Igualmente, se pueden aplicar otros consejos como limitar la exposición a la contaminación atmosférica si vamos a realizar actividades al aire libre o hacer ejercicios de respiración para el fortalecimiento del diafragma.

Todo ello hará que nuestro sistema respiratorio funcione más adecuadamente, lo cual es fundamental para poder tener una buena calidad de vida que no se vea limitada por problemas pulmonares que afecten a nuestro día a día.