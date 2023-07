PP de Extremadura pide al PSOE que "no bloquee las ansias de cambio" de los ciudadanos

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE que "no bloqueen las ansias de cambio de los españoles y de los extremeños", y ha confiado en que Pedro Sánchez se haya olvidado ya de aquel famoso 'no es no', que llevó a los españoles a un bloqueo y a una repetición electoral, porque el resultado ha sido claro y rotundo", ha dicho.

Sánchez Juliá ha aseverado que como el PP ha ganado las elecciones generales, Núñez Feijóo "tiene el mandato de los españoles de conformar un gobierno", y esa es la intención que tiene el PP, que es "conformar el gobierno del cambio en España, porque España necesita reformas, Extremadura necesita un gobierno de España comprometido con los problemas de los extremeños".

El portavoz regional del PP ha valorado los resultados de las elecciones generales en Extremadura, donde el PP ha sido "la única formación política de Extremadura que crece tanto en número de votos como en representación parlamentaria" pues, este partido consiguió un diputado más, hasta alcanzar los cuatro escaños en el Congreso de los Diputados, y dos senadores más, que suponen cuatro en total.

En ese sentido, Sánchez Juliá ha valorado que el PP ha "conseguido recuperar ese espacio político" que anteriores elecciones habían ocupado otras formaciones políticas como Ciudadanos o Vox, tras lo que ha valorado este "escenario que hace que el centro derecha extremeño haya obtenido más votos, más apoyos que la izquierda extremeña, en concreto, 35.400 votos tiene el centro derecha extremeño que la izquierda en Extremadura".

Con estos datos, ha aseverado que los extremeños han mandado un mensaje "claro y rotundo" y "han pedido un cambio en el gobierno de España", que a su juicio es "consecuencia del hartazgo que tienen los extremeños a los constantes agravios del gobierno de Pedro Sánchez a Extremadura", como el de "un tren que se avería" o el socavón en la carretera que une Cáceres y Badajoz, entre otras.

Para Sánchez Juliá, "los extremeños dijeron el pasado 28 de mayo que no querían socialismo en Extremadura y ayer volvieron a decir alto y claro que no quieren socialismo, que no quieren sanchismo en España", reiterando la necesidad de que "haya un Gobierno cuánto antes" pues, los extremeños y los españoles tienen "muchos problemas que resolver".