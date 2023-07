PP pide una "amplía" mayoría y apunta que quedan cinco días para "derogar el sanchsimo"

Ep

Así, lo ha pedido el cabeza de lista del PP al Senado por Badajoz, José Antonio Monago, de cara al próximo 23 de julio, inidcando que quedan cinco días para lo que los 'populares' llaman "derogar el sanchismo", "para un cambio de ciclo después de cinco años" y "para que todo aquel que tiene un lamento lo pueda convertir en esperanza" a partir de este domingo.



Para eso, ha dicho, piden el voto para el PP, que ha sido "ampliamente refrendado ya recientemente" en las elecciones municipales y autonómicas, y un ejemplo es la mayoría absoluta del PP en la ciudad de Badajoz con Ignacio Gragera como alcalde.



Una mayoría que también han tenido desde el PP en "otros muchos sitios" y que les ha permitido que este lunes María Guardiola tomara posesión como presidenta de la comunidad autónoma de Extremadura, la segunda Presidencia que obtiene el Partido Popular en la región extremeña, y ante lo que ha reconocido que ha sido un día "histórico" y de "mucha esperanza, porque empieza un camino, un camino nuevo, con un nuevo proyecto, con un nuevo equipo y con renovadas esperanzas en que las cosas se pueden mejorar en nuestra región".



Sobre el acto de este lunes celebrado en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, José Antonio Monago ha sostenido que Extremadura es una región "muy respetuosa", algo que ha puesto en valor y ante lo que ha valorado que estaban "con total normalidad" el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y él mismo, y que es "lo normal", aunque no lo es en el resto de las comunidades "que haya ese 'fair play'".



EXCUSAS E HIPOTECAS



Los cabezas de lista al Congreso y el Senado, Antonio Cavacasillas y José Antonio Monago, respectivamente, junto al presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, y el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, han ofrecido una rueda de prensa en el transcurso de un desayuno informativo, en el que Monago ha pedido "cerrar el círculo para que no haya excusas" y ha sostenido que "ya no hay excusas" cuando se tiene un Gobierno de la nación, después de cinco años de socialismo, para que sea del mismo partido, del PP, que en tu ciudad y región.



"Si eso no es así es más difícil, es más difícil que en muchas de las vocaciones que tenemos en el ámbito local o autonómico si no tenemos la compañía de un Gobierno de la nación que sea sensible a ti, pues es mucho más difícil que eso se pueda llevar a cabo", ha subrayado, para citar un elemento "fundamental" como es a su juicio "hacerlo sin hipotecas si es posible", y pedir una "amplia mayoría".



Y es que si los ciudadanos "tiran las cartas para que luego se tengan que barajar, algunas veces de una manera imposible, y luego viene el lamento, 'es que dijiste...' ya, dijimos si hubiéramos tenido una amplía mayoría", según Monago, para quien si se tiene que estar buscando acuerdos, "que es lo que le ha pasado" al presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, con Esquerra Republicana, Bildu, Sumar, Podemos o los comunistas, "al final esa baraja, que es legítima, que es la que te dan los ciudadanos, probablemente hace cosas" que a los mismos "le chirrían".



"Avisados están, para que no chirríen pedimos una amplia mayoría, como es el caso de la ciudad de Badajoz", ha expuesto el candidato al Senado, que ha reconocido que quien tiene vocación de servicio público y un proyecto público lo que quiere es tener una mayoría para poder llevarlo a cabo.



CAMBIAR EL RUMBO DEL PAÍS



Por su parte, Manuel Naharro ha señalado que se está en la última semana de una campaña electoral "muy importante" y que "va a cambiar el rumbo" del país, a la par que ha remarcado que el próximo 23 de julio "nos jugamos mucho" y, por ello, desde el PP se están recorriendo la provincia realizando actos en todas las localidades y de la mano de diputados provinciales y regionales, miembros de las candidaturas y también alcaldes y portavoces.



Y es que, como ha incidido, se trata de una campaña "decisiva" y una de las más importantes de las que se han desarrollado en España en los últimos años, y en la que los 'populares' tienen "un objetivo muy claro, que no es otro que derogar el sanchismo que tanto daño está haciendo", desde el punto de vista del PP, al país.



Antonio Cavacasillas ha destacado también la importancia de esta campaña y que se está a cinco días "para que se produzca el cambio" que todos los españoles y extremeños "piden", por lo que "cada voto importa", a la par que ha hecho hincapié en que, a partir del 23J, se tiene que producir "la continuidad" que ya se ha dado en Extremadura el pasado 28M con la posibilidad de que el PP gobernase en Extremadura.



A continuación, ha calificado este lunes como un día "histórico" y ha querido dar la enhorabuena a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha tomado posesión de su cargo este lunes en un acto en Mérida, de manera tal que ha reafirmado que "esa continuidad del 28 de mayo tiene que ser a partir del próximo 23 de julio".



Así, ha animado a los extremeños a que voten al PP y le den la confianza y el apoyo "necesario" para que haya una mayoría suficiente para que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el próximo presidente de todos los españoles, y acabar con ello con "esa política de bloques y bloqueos" y se tenga un Gobierno "serio, sólido y que sea responsable" con españoles y extremeños.



ENCUESTAS, FEIJÓO Y LOS DEBATES



Preguntado por si manejan encuestas internas sobre qué resultados podrían obtener por la provincia de Badajoz, Monago ha expuesto que "es verdad" que el PP gana al PSOE "claramente, salvo en el CIS", pero que es no les es "suficiente" porque quieren "ganar bien", así como que "hay señales de esperanza", porque cuando uno va por delante en las encuestas hay un proceso denominado de 'voto útil', por el que "se te concentra en el último segundo un añadido que no aparece en las encuestas", citando como ejemplo lo sucedido en Andalucía o el Ayuntamiento de Madrid.



En relación a los datos sobre las pensiones aportados por Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en RTVE y su posible efecto en la campaña, ha sostenido que Feijóo es "un tío bastante honesto", que lo matizó y aclaró "como debe ser, por otro lado", y que "eso no te mueve" todo lo que ha pasado en estos cinco años en España porque "no puede ser" que por una entrevista "al final el 'Sí es sí' se olvide'" o lo que ha pasado con la malversación o la sedición.



Asimismo, a nivel personal, ha explicado que vio una entrevista "con un nivel de agresividad que no había visto con Sánchez en la vida en la televisión pública", y que no se "mete" con la periodista, sino que es su "percepción", mientras que sobre la ausencia de Feijóo en el debate a cuatro que se celebrará este miércoles ha dicho que estuvo en un cara a cara con Pedro Sánchez que este último perdió, y su "estrategia" es que lo que perdió "solo, lo quiera ganar acompañado", aunque "no cuela".



Finalmente y sobre la presencia de Sumar y su candidata, Yolanda Díaz, en dicho debate se ha preguntado qué resultado tuvo ese partido, que es nuevo, en las últimas elecciones.