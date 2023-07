Vergeles rehúsa pronunciarse sobre si optará a liderar el PSOE extremeño

Ep.

El vicepresidente segundo, consejero de Sanidad y Servicios Sociales y portavoz en funciones de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha rehusado pronunciarse --a preguntas de los medios-- sobre si optará o no a liderar el PSOE en la comunidad cuando sea convocado el Congreso Regional del partido, donde Guillermo Fernández Vara ya ha anunciado que no concurrirá. "Eso no toca ahora", ha señalado Vergeles.

Así, preguntado este miércoles en rueda de prensa en Mérida sobre la posibilidad de que él pudiera optar a liderar el PSOE extremeño en sustitución de Guillermo Fernández Vara, según aparece en algunas 'quinielas' periodísticas, y tras indicar que algunos periodistas "tienen una creatividad impresionante", Vergeles ha subrayado que ese asunto "no toca", así como que él "no" ha dicho "nada" al respecto y que además a su juicio hay que "siempre hablar del momento".

"Sus compañeros (de los medios de comunicación) tienen una creatividad impresionante. Primero no toca, segundo no he dicho nada, y tercero la pandemia y la gestión de la pandemia me enseñó una frase que era siempre hablar del momento", ha respondido sobre la cuestión a los medios de comunicación en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de este miércoles.

En este sentido, tras reconocer que no le gusta el fútbol, ha añadido que sí le gusta una frase de ese deporte que es la de "partido a partido". "Eso no toca ahora y por lo tanto yo respeto la creatividad que tienen algunos de los compañeros pero sin duda ninguna no voy a hacer ningún pronunciamiento al respecto porque nada tengo que decir", ha continuado Vergeles.

"Entre otras cosas --añade-- porque lo importante ahora es proporcionarle a los extremeños y a las extremeñas en las elecciones generales del 23 de julio un proyecto socialdemócrata que les permita vivir, seguir viviendo con un escudo social como antes no hemos tenido, que les permita seguir viviendo con una apuesta por la recuperación, por la reindustrialización del país como no se ha hecho nunca, y por defender los derechos de las personas como no se ha hecho nunca", ha dicho.

"Eso es en este momento en la parte del gobierno y en la parte orgánica dentro de mi partido la que me ocupa... El resto, cuando toque, nos pronunciaremos", ha incidido Vergeles.

BALANCE PERSONAL DE LA LEGISLATURA

Por otra parte, preguntado también por los medios por un balance personal de la legislatura, donde ha sido uno de los rostros políticos más visibles en la región al haber ostentado la Consejería de Sanidad también durante la pandemia de la Covid-19, Vergeles ha reconocido que "desde luego" no se lo "desea a nadie, evidentemente" lo que ha vivido, y ha mostrado a continuación "agradecimientos" a diversos sectores.

Así, ha transmitido su "agradecimiento" al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, porque "en unos momentos tan difíciles, con una incertidumbre tan grande confiase" en él; y su "agradecimiento" a los directores generales, a todos los altos cargos del Servicio Extremeño de Salud, y a todos los gerentes de área, así como a todo el personal sanitario y no sanitario que trabaja en las Ciencias de la Salud.

También ha mostrado su agradecimiento a todos los voluntarios; y unas "gracias inmensas" a los alcaldes de la región, "que eran los que tenían que hacer de correa de transmisión para que aquello se cumpliese"; a la vez que ha transmitido su "profundo agradecimiento y felicitación" a la sociedad extremeña por responder a la vacunación. "No se lo deseo a nadie pero a continuación las gracias es el sentimiento que en este momento más me llena y más me sale del corazón", ha incidido.

Finalmente, Vergeles también ha felicitado a todos los medios de comunicación en la comunidad por su trabajo en esta legislatura, que ha sido "muy complicada", y les ha deseado "lo mejor", a la vez que les ha pedido que "por favor sigan defendiendo la pluralidad".