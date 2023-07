Osuna: Ahora "toca" hablar de la "deriva del Gobierno que le espera a Extremadura"

Ep.



El secretario general del PSOE local y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha recalcado este jueves que "ahora no toca" hablar de la sucesión del líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, sino de "la deriva del Gobierno que le espera a Extremadura" tras el "pacto de perdedores" entre PP y Vox que hará presidenta de la Junta a la 'popular' María Guardiola.



Así ha respondido el regidor emeritense este jueves tras ser preguntado en rueda de prensa por si se postulará como candidato a relevar a Fernández Vara al frente del PSOE extremeño una vez que ha confirmado que convocará un congreso en otoño para nombrar a otra persona al frente de la secretaría general del partido en la región.



"No es el momento de hablar de estas cosas. El PSOE, lo que le pase al PSOE, las primarias y demás solo le importa al PP. Lo que le pase al PSOE no toca, tocará en otoño", ha insistido Rodríguez Osuna, que ha subrayado que lo importante en estos momentos es "la deriva del Gobierno que le espera a Extremadura", después del "pacto de perdedores" entre PP y Vox para gobernar en la comunidad autónoma.



Por eso, ha reiterado que en estos momentos "no" van a "valorar nada de la vida interna del PSOE", ha zanjado el alcalde emeritense.