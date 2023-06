Zapatero afirma que el PP se deroga "a sí mismo" al pactar con Vox en Extremadura

Ep.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sostenido este viernes que el Partido Popular "se ha derogado a sí mismo" al acordar con Vox gobernar en coalición en Extremadura.

Así, ha señalado que la próxima presidenta de la Junta extremeña, la 'popular' María Guardiola, ha incumplido su palabra, porque hace una semana dijo que no pactaría.

Guardiola "hizo el corte más contundente contra Vox que se recuerda" para no meterlos "y ahora les incorpora al gobierno. Se han derogado a sí mismos", ha criticado Zapatero en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en referencia a la expresión del PP de que derogará el 'sanchismo' si gana las elecciones.

El expresidente socialista, que ha calificado esa expresión de "'fake' sin fundamento" y "el peor discurso político" que ha oído en democracia, ha añadido que el PP también ha empezado a derogarse al decir que mantendrá el tronco de la reforma laboral del actual Gobierno, tal y como aseguró ayer Alberto Núñez Feijóo.

"¿Nos engañaban, mentían o es que han cambiado de posición?", ha ironizado Zapatero, respaldando que Pedro Sánchez no ha mentido como presidente, sino que ha variado de opinión. De este modo, ha afeado al PP que se opusiera a la reforma laboral, al igual que ERC y Bildu, y ahora consideren que es "buena".

Por tanto, ha considerado que el PP, al pactar con Vox en Extremadura y modificar su postura respecto a la reforma laboral, lo que ha hecho "claramente" es "cambiar de posición". "Aquellos que más acusan a los demás de mentir son los que menos verdades dicen", ha apostillado.

Ha añadido que "si legalmente fuera posible", Feijóo "no dirá que anularía los indultos" aprobados por el Ejecutivo de Sánchez para los líderes del 'procés' condenados, unos indultos que ha bendecido porque, a su juicio, han traído tranquilidad y pacificación a Cataluña. Para él, el Gobierno acertó con esta medida.

Y de nuevo en línea con Sánchez, Zapatero ha insistido en que ni Felipe González mintió al decir que no quería a España en la OTAN, ni Adolfo Suárez cuando afirmó que no legalizaría al Partido Comunista. Aquí, ha hecho hincapié en que Mariano Rajoy, del PP, prometió que no subiría los impuestos y los subió.

"Normalmente, cuando un presidente cambia de opinión suele ser porque llega al convencimiento, porque no es fácil cambiar de opinión, eso se comprenderá, de que el resultado de ese cambio va a ser positivo", ha argumentado.

Ha elogiado la gestión económica del Ejecutivo, señalando que si los datos de crecimiento "los tuviera un gobierno del PP, no dirían que la economía va como una moto", como reivindica Sánchez, "sino que va como el Apolo 12", una de las misiones que pisó la Luna.

1-0 EL PSOE EN ABSTENCIONES

Zapatero ha comentado que el PP no tiene una alternativa y les ha pedido que sean más originales, que dejen de usar la derogación del 'sanchismo' porque han demostrado que quienes se revocan son ellos mismos.

Además, ha recriminado a los 'populares' que se hayan negado a su "deber democrático" de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de "intentar controlar" a los jueces, de los que ha indicado que son independientes y no aceptan ningún control.

En cuanto a si el PSOE tendría que abstenerse de ganar el PP las elecciones, ha recordado que solo los socialistas se han abstenido para dejar gobernar a Rajoy, por lo que el resultado por ahora es de "1 a 0". Según él, en caso de que gane Pedro Sánchez, el PP "por supuesto que ni se plantea abstenerse" y habría que "repetir elecciones".

Por eso, ha tildado de "truco" que Feijóo defienda que gobierne la lista más votada, ya que luego no lo cumple, como en Extremadura. "De cumplir el PP ese compromiso habrá un espacio seguro en democracia, porque la democracia siempre lleva a la racionalidad para el diálogo", ha añadido.

ACTIVO POR LAS MENTIRAS SOBRE EL FALCON

Zapatero ha reiterado que en su mandato "se terminó con la violencia de ETA", una "verdad histórica" lograda junto al "esfuerzo de toda la sociedad", de todos los gobiernos y las fuerzas de seguridad.

Y ha explicado que su presencia activa en la precampaña de las generales se debe, entre otros motivos, a las "mentiras" de la oposición a Sánchez por el uso del Falcon, avión que han usado todos los presidentes, ha destacado. Ha negado que el PSOE haya pactado esta legislatura con Bildu.

En su opinión, lo que se ha producido son "coincidencias políticas" para aprobar medidas como la subida de las pensiones, pero que el PP ha coincidido con el partido abertzale en su rechazo a la reforma laboral, por ejemplo.