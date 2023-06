Álvarez alerta de una "agenda oculta" de PP y Vox para acabar con los derechos alcanzados

Ep.



El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha alertado de que PP y Vox no está hablando en esta precampaña electoral de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos, lo que le lleva a pensar que hay una "agenda oculta" mediante la cual quiere acabar con los últimos derechos sociales y laborales alcanzados, en referencia a la reforma laboral y de las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional.



Álvarez, que ha participado en una asamblea con delegados en Mérida para abordar estos avances, se ha preguntado si el "peldaño de derechos" que se ha subido en los últimos años lo van a "destruir" y si habrá que "empezar a partir de cero otra vez".



"¿Vamos a tirar por la borda tantos esfuerzos?", ha interpelado a los líderes de los partidos políticos por los acuerdos sociales y de concertación presentados que han supuesto "un cambio muy importante en el sistema de relaciones laborales", sin recibir una respuesta.



"Queremos que se hable de esto", ha dicho Álvarez, sobre la reforma laboral y la de pensiones, al tiempo que ha advertido sobre la intención de Feijóo de rebajar las cotizaciones a las empresas, que "es lo mismo que no garantizar el futuro ni de la revisión de las pensiones ni del sistema público de pensiones en nuestro país".



"Estas son las preguntas que hay que responder. Todo lo demás está muy bien para entretener y pasar el rato", ha señalado sobre "si Bildu no sé qué, si Bildu no sé cuánto". "Seamos serios", ha dicho, para posteriormente recordar que la formación abertzale "ha votado con el PP y con VOX contra la reforma laboral".



Para el dirigente sindical, "lo único que tiene importancia es saber qué van a hacer en los próximos años" en España, donde "mucha gente tiene dificultades para llegar a final de mes", no solo los 3 millones de desempleados.



También hay que hablar de "lo importante que han sido para nuestro país las políticas de carácter social", que además han servido para "mantener el consumo y por tanto para poder mantener la propia dinámica económica del país".



JORNADA DE 32 HORAS



El líder de UGT también ha apuntado que una vez se conforme el nuevo Gobierno planteará la necesidad de abordar la jornada legal máxima de 35 horas a la semana como "paso previo" para llegar a las 32 horas semanales, algo de lo cual se puede hablar en España desde el año 84.



También de la presencia de los trabajadores y las trabajadoras en los consejos de administración de las empresas, ya que España es "el único país de la Unión Europea que no hay ningún tipo de participación".



Asimismo, pide garantizar por ley que el salario mínimo interprofesional se va a mantener en el 60% del salario medio especialmente en una comunidad como Extremadura, que es la que tiene más personas con esta retribución.



DIÁLOGO SOCIAL EN EXTREMADURA



Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha asegurado este miércoles que si hay un acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura que da la Presidencia de la Junta a María Guardiola y la líder de los populares extremeños "no respeta el diálogo social, nos va a tener enfrente".



La reunión celebrada este miércoles en Mérida, ha indicado Sánchez, sirve para "poner en valor la concertación social y defender los acuerdos firmados", tales como la reforma laboral, la subida de las pensiones o del salario mínimos interprofesional, que han "beneficiado mucho a nuestra comunidad autónoma".



A su juicio, ante el "panorama político que se avecina" en España con la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio y también en Extremadura, con la posibilidad de un gobierno formado por PP y Vox, "hay que explicarle a la gente qué se ha hecho y qué se ha conseguido".



Según la responsable de UGT en Extremadura, "sin diálogo y concertación social no se puede hacer absolutamente nada", y "este Gobierno progresista en España", pese a la pandemia, la crisis económica y la invasión de Ucrania, "sí ha tenido un escudo social muy importante para los trabajadores y trabajadores de este país", ha recalcado.