Las pernoctaciones hoteleras se incrementaron en mayo un 3,76% en Extremadura

Rd./Ep.

Durante el pasado mes de mayo se registraron un total de 234.374 pernoctaciones en establecimientos hoteleros extremeños, un 3,76% más que en el mismo mes de 2022 (a nivel estatal un 8,8%), según los datos proporcionados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, durante el quinto mes del año, 122.782 viajeros se alojaron en los hoteles de Extremadura, un 0,63% más que en el mismo mes del año anterior (en España se alcanzó una tasa interanual de 7,3%), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, en la Comunidad Autónoma suben las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 0,3% y las de residentes en el extranjero lo hacen un 23,46%.

En concreto, la estancia media en la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,91 días, un 3,24% más que mayo de 2022 (un 1,33% a nivel nacional).

Por último, los hoteles en Extremadura ingresan 33,06 euros (68,63 euros a nivel nacional) por habitación disponible (REvPAR), un 6,84% más que en el año anterior; y facturan 64,86 euros (102,9 euros en España) de media por habitación ocupada (ADR), un 3,18% más que en mayo de 2022.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles se han incrementado un 17,2 por ciento durante los cinco primeros meses del año, superando las registradas en el año 2019, según los datos del INE, que muestran cómo los precios han registrado también subidas de dos dígitos en muchas comunidades autónomas.



Este incremento en el número de pernoctaciones ha permitido que la facturación de los hoteles del país se situaran en los 102,9 euros de media por habitación ocupada, un 8,2 por ciento más que el mismo mes del año anterior.



Durante el mes de mayo las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles han superado los 32,4 millones, lo que supone un aumento del 8,8 por ciento respecto al mismo mes de 2022, cuando hubo 29,7 millones. Además, son mayores que las del mismo mes de 2019.



Atendiendo a la procedencia de los viajeros las realizadas por los viajeros residentes en España han superado los 9,7 millones, lo que representa un 30,1 por ciento del total. Por su parte, las de los no residentes se han situado por encima de los 22,6 millones.



Según los datos del instituto estadístico la estancia media aumenta un 1,4 por ciento respecto a mayo de 2022, situándose en 3 pernoctaciones por viajero.



Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana han sido los destinos principales de los viajeros residentes en España en mayo, con el 20,4 por ciento, 14,8 por ciento y 12,4 por ciento del total de pernoctaciones, respectivamente.



Por su parte, el principal destino elegido por los no residentes ha sido un mes más las Islas Baleares con un 30 por ciento del total de pernoctaciones. Los siguientes destinos han sido Canarias y Cataluña, con el 19,5 por ciento y el 18,7 por ciento del total, respectivamente.



En mayo se cubren el 57,6 por ciento de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 5,4 por ciento. El grado de ocupación por plazas en fin de semana ha subido un 0,7 por ciento y se ha situado en el 64,2 por ciento. Las Islas Baleares ha presentado el mayor grado de ocupación por plazas (67%), seguida de Canarias, con el 64,7 por ciento.



Por zonas turísticas, Barcelona ha alcanzado el grado de ocupación por plazas más elevado (73,5%), mientras que Costa de Guipuzcoa presenta el mayor grado de ocupación en fin de semana (79,3%). Isla de Mallorca ha registrado el mayor número de pernoctaciones en mayo, con un total de 5,6 millones.



Los datos del INE muestran como puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones el pasado mes Barcelona, Madrid y Calvià. Santanyí presenta el grado de ocupación por plazas más alto (87,5%) y la mayor ocupación en fin de semana (89,2%).



BRITÁNICOS Y ALEMANES A LA CABEZA



Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania han concentrado el 28,1 por ciento y el 18,6 por ciento, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en mayo.



Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Países Bajos y Estados Unidos (los siguientes mercados emisores) han supuesto el 9,8 por ciento, 4,7 por ciento y 4,5 por ciento del total, respectivamente.



La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se ha situado, según el instituto estadístico, en el 9,4 por ciento lo que supone 12,8 puntos menos que la registrada en el mismo mes de 2022, y 0,1 puntos más que la registrada el mes pasado



Las mayores subidas de precios hoteleros respecto a mayo de 2022 se han dado en la ciudad autónoma de Melilla (12,8%) y en Islas Baleares(12,7%). Por el contrario la menor subida se ha registrado en la ciudad autónoma de Ceuta, con una tasa de variación anual del 1,3 por ciento.



Por categorías, el mayor incremento de precios se ha producido en los establecimientos de tres estrellas de oro (12,9%).



INCREMENTO DE 8,2% EN LA FACTURACIÓN



La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) ha rondado los 103 euros en mayo, lo que supone un aumento del 8,2 por ciento respecto al mismo mes de 2022.



Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, ha alcanzado los 68,6 euros, con una subida del 13,5 por ciento.



Por categorías, la facturación media ha sido de 252,3 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 105,8 euros para los de cuatro y de 80,8 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías se ha situado en de 170,2, 77,1 y 55,5 euros, respectivamente.



El punto turístico con mayor ADR es Marbella, con una facturación media diaria por habitación ocupada de 189,9 euros. Por otro lado, Barcelona presenta el mayor RevPar, con unos ingresos por habitación disponible de 155,7 euros.