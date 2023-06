López Miras dice que "no es comparable" la situación de Murcia con Extremadura

Ep.

El presidente en funciones de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este jueves que la situación política de Murcia "no es comparable" con la de Extremadura o la Comunidad Valenciana, porque, entre otros motivos, en la Región "el PP ha obtenido un 43% de los votos" y "no hay un gobierno alternativo posible de la izquierda".

"La situación de Extremadura es totalmente diferente a la Región de Murcia, no es comparable, ni tampoco la de la Comunidad Valenciana", ha indicado López Miras a preguntas de los medios de comunicación durante la Asamblea General de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem).

El jefe en funciones del Ejecutivo autonómico ha indicado que en la Comunidad Valenciana era "imprescindible" alcanzar un acuerdo entre PP y Vox para que "no gobernase la izquierda", mientras que en la Región "el Partido Popular ha obtenido un 43% de los votos" y ha quedado "solo a dos diputados de la mayoría absoluta".

A este respecto, ha manifestado que "aquí no estamos hablando de que si no hay un acuerdo gobierne la izquierda", ya que los ciudadanos de la Región "han dado un apoyo mayoritario para que haya un gobierno conformado por el PP", de manera que se trata de que "no se bloquee y de que se permita que se inicie esta legislatura con un gobierno sólido y estable".

"No es comparable la situación en la que es necesario el apoyo de Vox para que gobierne el PP a una situación en la que lo que estamos pidiendo es que no se bloquee, junto con Podemos y PSOE, la investidura del PP", ha apostillado.

Al hilo, López Miras ha coincidido con el presidente de Croem, José María Albarracín, en la necesidad de que se conforme gobierno en la Región de Murcia "lo antes posible".

A este respecto, ha dicho que cree que "todos coincidimos en que en la Región de Murcia no hay tiempo que perder, que no es bueno que se bloquee y que es importante que se tenga un gobierno estable que pueda poner en marcha decisiones que son muy importantes, como el compromiso que adquirí con la patronal de aprobar la cuarta ley de simplificación administrativa antes de que termine el año".

"Por tanto, todos coincidimos en la importancia de que no se bloquee ese gobierno en la Región, un gobierno estable y que tenga una fortaleza y solidez suficientes para andar la próxima legislatura", ha remarcado.

Según López Miras, "tampoco nadie entendería a quien bloquee ese gobierno", puesto que, con un respaldo del 43% de los votos en las pasadas elecciones autonómicas, "queda meridianamente clara la voluntad de los ciudadanos de la Región de Murcia" para que "haya un gobierno del PP".

A esto, ha sumado el hecho de que no existe la posibilidad de que la izquierda, en referencia a PSOE y Podemos, sume más que los 'populares' y que, por tanto, haya un gobierno alternativo.

Con todo, López Miras ha hecho hincapié en que en su partido "somos consciente de que no tenemos mayoría absoluta" y que "nos faltan solo dos diputados". Esto, ha dicho, tiene que hacer que sea una legislatura de acuerdos, por supuesto, y para ello tenemos la mano tendida".

Preguntado sobre qué sería necesario para alcanzar acuerdos con Vox, ha indicado que en el PP "no somos quienes tenemos que decirlo" y ha reiterado que su mano "está tendida". Y es que, ha subrayado, "es necesario que haya acuerdos para garantizar la estabilidad esta legislatura" y "queremos llegar a esos acuerdos".