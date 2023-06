Unidas ve "bastante incomprensible" que Junta estudie recurrir la Ley de Bienestar Animal

Ep.

La diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha considerado "bastante incomprensible" que la Junta estudie recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Bienestar Animal por entender que vulnera competencias autonómicas.

De Miguel, a preguntas de los medios, ha indicado que este anuncio realizado este pasado miércoles por el presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, es "bastante incomprensible" cuando es una norma que queda "muy por debajo de las leyes que tienen comunidades autónomas".

"Es una ley que se ha descafeinado muchísimo, donde sabéis que se ha peleado por parte del Partido Socialista mucho para evitar que estuvieran ahí, por ejemplo, ciertos tipos de canes. Entonces, no es muy comprensible, a no ser que obedezca también a una jugada con interés electoral, que yo ya no descarto nada, porque en este trampantojo que estamos viviendo últimamente político creo que todo tiene su cara B", ha dicho.

Por ello, ha indicado que cree que Fernández Vara "debería de medir muy bien sus palabras", ya que Extremadura no se merece "otro ridículo más con el Constitucional".