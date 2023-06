Las lluvias cesan este miércoles y las temperaturas subirán hasta rozar los 40ºC en el sur

Ep.

Las lluvias y tormentas darán paso a partir de este miércoles en la mayor parte de la Península a un tiempo estable y soleado que provocará un repunte progresivo de las temperaturas, que seguirán subiendo hasta el fin de semana, cuando se superarán los 30ºC en amplias zonas del interior y las máximas rozarán los 40ºC en el suroeste de la Península y con mínimas tropicales en muchas zonas del sur, las costas e interior sur durante el fin de semana, según informa eltiempo.es.

La DANA se aleja por el este y se establecerá sobre la Península una dorsal anticiclónica que supondrá tiempo estable, seco y cálido. Se trata de estructuras en capas medias y altas de la atmósfera caracterizadas por los movimientos descendentes del aire y la estabilidad. El aire, al verse forzado a descender, se calienta. Por ese motivo las temperaturas de las capas medias y bajas van subiendo con el paso de los días.

En concreto, eltiempo.es espera que hasta el sábado las temperaturas sigan al alza, ya que ese será el día en que toquen techo los termómetros que podrán rozar o alcanzar los 40ºC en puntos del suroeste peninsular.

Sin embargo, la dorsal se desplazará al este el domingo y comenzarán a descender las temperaturas hasta el martes. No obstante, eltiempo.es adelanta que ese será un "descenso transitorio" por una vaguada que también traería inestabilidad y a partir del siguiente miércoles volverá la dorsal anticiclónica y se impondrá de nuevo sobre España, por lo que otra vez ascenderá el mercurio.

Las máximas más altas se esperan en el suroeste peninsular, sobre todo en el valle del Guadalquivir, ya que se prevén 39ºC en Córdoba el sábado y en otras zonas como en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, el interior de Andalucía o en el valle del Ebro también podrían alcanzar o incluso superar los 35ºC.

Sin dificultad alcanzarán los 30ºC en muchas otras zonas del interior, incluso en puntos del País Vasco y en las islas Baleares. Por debajo de los 30ºC únicamente estarían las regiones del noroeste peninsular y Canarias, con unos 22ºC en La Coruña o 24ºC en Santander.

Por la noche las temperaturas serán tropicales en muchas zonas, sobre todo el sábado, cuando no se bajará de 20ºC por la noche. Así, eltiempo.es precisa que en la madrugada de este mismo martes las mínimas no han bajado de 22,6ºC en Barcelona o de los 22,1ºC en Málaga.

Entre el viernes y el domingo, las mínimas podrían no bajar de los 20ºC en la mayor parte de Andalucía, sur de Extremadura y de Castilla-la Mancha, regiones del Mediterráneo peninsular, en ambos archipiélagos y localmente en el Cantábrico podrían no bajar de los 20ºC en todo el fin de semana. El sábado en Sevilla la mínima no descenderá de los 22ºC.

No obstante, el portal meteorológico destaca que aunque hará calor no se podrá hablar de ola de calor, pese a que se rozarán los 40ºC ya que no espera que se cumplan los requisitos para hablar de episodio de calor. Para ello deberían cumplirse ciertos criterios de intensidad, extensión y duración que quedan lejos de alcanzarse esta semana.