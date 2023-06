La primavera ha sido muy seca, la segunda más cálida de los últimos 73 años en Extremadura

El responsable de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha destacado que el pasado trimestre correspondiente a los meses de primavera ha sido muy seco en cuanto a las precipitaciones registradas en la región y el segundo más cálido en temperaturas en los últimos 73 años.



Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en la que ha dado a conocer el balance climático de la primavera y las previsiones para los próximos días y el verano, el cual comienza el 21 de junio.



En cuanto a las precipitaciones medias para toda la región durante la primavera, han sido de 79,7 litros por metro cuadrado, muy inferiores al valor de referencia para este trimestre, que se sitúa en 148,9 litros por metro cuadrado. De este modo, se ha registrado en promedio para toda Extremadura un importante déficit de 69,2 litros por metro cuadrado o, dicho de otra forma, este trimestre las precipitaciones han representado un 54 por ciento del valor de referencia.



En este sentido, Núñez ha detallado que el trimestre comprendido entre marzo y mayo ha sido el tercero más seco del periodo de referencia (1991-2020) y el cuarto más seco de los últimos 73 años (desde 1951) en la región extremeña, debido "sobre todo" a un abril muy seco, seguido de un marzo seco y un mayo normal.



En cuanto al balance de las precipitaciones acumuladas en lo que se lleva de año hidrológico, en concreto desde el 1 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023, se clasifica como normal; y se han registrado de media 496,4 litros por metro cuadrado cuando la referencia es 528,1 litro por metro cuadrado, por lo que las precipitaciones registradas en el citado periodo han supuesto solo el 94 por ciento del valor de referencia. Así, el balance medio para Extremadura en este año hidrológico es de un déficit de 31,7 litros por metro cuadrado.



En este punto y, sumado a los meses de verano, ha expuesto que ese 94 por ciento "mucho no se moverá" porque en la época estival se esperan "pocas" precipitaciones, por lo que será un año hidrológico, el cual concluye dentro de tres meses, "relativamente normal o cerca de lo normal", al hilo de lo cual ha recordado que en 2022 se registró un déficit "terrible", por lo que "no se ha recuperado ni de lejos" y los pantanos en la región se mantienen en "esos números tan preocupantes".



TEMPERATURAS Y FENÓMENOS SIGNIFICATIVOS



Igualmente y en lo que a temperaturas se refiere, la temperatura media del trimestre entre marzo y mayo ha sido de 16,8 grados, mientras que la temperatura media de referencia es de 15 grados, lo que significa que se ha dado una anomalía positiva de 1,8 grados positivos respecto al valor medio, que permite clasificar este trimestre como muy cálido en cuanto a temperaturas.



En este sentido, el trimestre de marzo a mayo de 2023 ha sido el segundo más cálido del periodo de referencia y también el segundo más cálido de los últimos 73 años que se dispone de registros, tras un abril extremadamente cálido, un marzo muy cálido y un mayo cálido.



A continuación, el responsable de la Aemet se ha referido a fenómenos significativos en este trimestre de primavera, tales como el carácter extraordinariamente cálido de abril con temperaturas "muy anómalas", "muy por encima de la media casi todo el mes" y con récord entre los días 25 y 28.



Otro de los fenómenos citados por Núñez pasa por la lluvia concentrada en la tercera decena del mes de mayo, prácticamente en 10 días y sobre todo en el norte de Cáceres con precipitaciones muy elevadas, a veces acompañadas de tormenta y días como el 26 cuando se registraron 2.971 descargas eléctricas, de las cuales 2.276 se produjeron en la provincia cacereña.



PRÓXIMOS DÍAS Y VERANO DE 2023



De cara a los próximos días, Marcelino Núñez ha hecho hincapié en que el martes 12 y miércoles 13 habrá nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algunos chubascos dispersos que pueden ir con tormenta, más probables en el norte; mientras que el resto de la semana y a partir del miércoles se esperan cielos pocos nubosos con algunas nubes altas y temperaturas en ascenso por encima de los 35 grados aunque, en algunos puntos como las Vegas del Guadiana, podrían ser cercanas a 37 o 38 grados.



Sobre esto último, ha reconocido que hay que esperar a que se pase este episodio y el modelo "empiece a precisar más" si esas temperaturas elevadas van a seguir a lo largo de la semana que viene o no. "Está claro", ha admitido, que se trata del "primer episodio de temperaturas altas", pero desconoce si será continuado o no.



Finalmente y en relación a la predicción estacional de cara a los meses veraniegos, ha avanzado que hay una mayor probabilidad de que la temperatura alcance valores superiores a lo normal en Extremadura, algo que viene siendo habitual "desde hace ya varios años".



No obstante, sobre cómo se va a producir y si serán medias muy elevadas o si de darán picos de las mismas, ha abundado en que no se puede precisar, aunque "climatológicamente hablando lo más esperado son una o dos olas de calor y luego episodios de no tan altas temperaturas", que es lo que "suele ocurrir" en Extremadura.



Sobre las precipitaciones, se aprecia una mayor probabilidad de que las precipitaciones sean superiores a los valores de referencia, sobre lo que ha matizado que significará, por ejemplo, que en vez de tres días en todo el verano llueva seis días y en vez de 23 litros que se recojan 30 o 40 si exagera "mucho".