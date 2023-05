Salaya confía en la "hoja de ruta" de Fernández Vara y espera que Pedro Sánchez "acierte"

Ep.

El alcalde en funciones de Cáceres, Luis Salaya, confía en la "hoja de ruta" del secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, y comparte que quiera dar la batalla por el Gobierno extremeño porque "él ganó las elecciones", aunque reconoce que en la noche electoral no se supo transmitir "adecuadamente" ese mensaje.

"Aparte de estar inmensamente agradecido por el servicio que ha prestado a mi partido y por el apoyo que me ha dado durante estos cuatro años, creo que ha sabido liderar este partido durante mucho tiempo, que ha tomado muy buenas decisiones, siempre o casi siempre, por lo que en este escenario que va a ir cambiando muy rápido confío en que es él el que tiene que marcar el rumbo de esto", ha señalado.

Así, cree que "más allá de las primeras impresiones, hay una obligación de quien ha ganado las elecciones de, al menos, intentar formar gobierno". No obstante, ha añadido que "si luego no se puede, pues irán las cosas por donde tengan que ir, pero el PSOE ganó las elecciones en Extremadura y parece lógico intentar formar gobierno".

Respecto a un posible pacto en la región entre PP y Vox, Salaya espera que no se llegue a estos acuerdos "en ningún sitio". "Yo en lo que confío es en que el Partido Popular, en Cáceres, en Extremadura y en todas partes, si forma gobiernos, tenga la habilidad para prescindir de Vox en todo lo que sea posible", ha señalado. Así, considera una "mala noticia" esos posible pactos porque prefiere que se formen gobiernos "en los que no estén amenazados los derechos de las personas LGTBI y en los que las personas migrantes se sientan seguras", algo que será "muy difícil" si Vox entre en esos gobiernos, según ha dicho en su primera comparecencia ante los medios tras la noche electoral, en la que ha pedido al PP "habilidad" y "cintura política" para evitar gobiernos como el de Castilla y León. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que si no se llega a acuerdos se puedan repetir las elecciones a nivel regional, el alcalde en funciones de Cáceres ha dicho que espera que eso no se produzca, y ha recordado que durante todo este tiempo se ha dado importancia a la "estabilidad" en los gobiernos por lo que "nos tenemos que hacer todos responsables de lo que votamos". Respecto a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones al 23 de julio, Salaya ha dicho que confía en que "acierte" ya que "el escenario es sin duda difícil". "Pero si a algo nos tiene acostumbrados el presidente del Gobierno es a que sale a flote, ya que es capaz de rectificar escenarios difíciles siempre", ha espetado Salaya que ha dicho que hará todo lo que esté es su mano para que el PSOE gane las elecciones el 23J.