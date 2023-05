Partículas del incendio de Las Hurdes sobrevuelan a 2 km de altura en atmósfera de Badajoz

La estación radiométrica del grupo de investigación ATMOS del Departamento de Física de la Universidad de Extremadura (UEx) detectó el pasado viernes, 19 de mayo, entre las 07:00 y las 18:00 horas, una cantidad inusual de partículas en suspensión (aerosoles) viajando a unos 2 kilómetros de altura en Badajoz, que, tras el estudio de las características de estas partículas y del viento y las trayectorias de las masas de aire, indican que provienen del incendio en Las Hurdes y Sierra de Gata.



En concreto, este evento de llegada de partículas constituye uno de los casos "más intensos" de atenuación de la luz solar por aerosoles detectado en los 18 años de esta estación de medidas. El fenómeno se ha producido al combinarse el incendio con vientos del noreste que han arrastrado partículas del incendio hacia el área de la ciudad de Badajoz.



Este régimen de vientos se debe a la existencia de una DANA situada cerca del Golfo de Cádiz, que produce una circulación en sentido contrario a las agujas del reloj y trae sobre Badajoz masas de aire procedentes del noreste, según ha explicado la Universidad de Extremadura en una nota de prensa.



"En torno a las 10 horas medimos una reducción de la radiación directa del sol en un 95 por ciento. En la historia de las medidas ha habido otros casos de gran densidad de partículas (fundamentalmente intrusiones de masas de aire procedentes del desierto del Sáhara) pero habitualmente se produce condensación sobre las partículas, lo que da lugar a nubes espesas, impidiendo discriminar los aerosoles. En este caso en concreto, sin embargo, no se han producido nubes y los aerosoles han podido ser monitorizados, dando lugar a la mayor atenuación por partículas registrada en la serie histórica de medidas de la estación radiométrica", ha explicado el investigador de la UEx Antonio Serrano.



Esta estación de medida de aerosoles pertenece al grupo ATMOS (Atmosphere, Climate, Meteorology and Optics) del Departamento de Física de la Universidad de Extremadura, liderado por los profesores María de los Ángeles Obregón Muñoz y Antonio Serrano Pérez. La estación se encuentra integrada en Aeronet, red de referencia mundial de monitorización de la columna de aerosoles gestionada por la NASA, con cerca de 1.300 estaciones distribuidas por todo el planeta. La estación de la UEx es la única estación operativa de esta red en toda la región de Extremadura.



Durante los años de 2005 a 2012 estuvo instalada en el campus de la UEx en Cáceres, y en el 2012 se trasladó al campus de la UEx en Badajoz, donde continúa midiendo desde entonces. Así, la estación completa un total de más de 155.000 medidas válidas de aerosoles a lo largo de todos estos años.



Finalmente, estas medidas aportan información sobre la cantidad de partículas en suspensión sobre la estación de Badajoz, su tamaño y su capacidad de absorber y reflejar la radiación solar, que son datos esenciales para entender el clima y realizar proyecciones climáticas. Además de masas de aire cargadas de partículas procedentes de incendios como este evento, la estación detecta las intrusiones de partículas del Sáhara (más frecuentes en verano), la llegada de masas de aire atlánticas, etc., cada una con su carga de partículas.