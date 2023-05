Vara ve "muy bien" la renuncia de condenados de ETA a las listas de Bildu

Ep.

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que le parece "muy bien" la renuncia de los siete candidatos de EH Bildu que fueron condenados por delitos de sangre, pero ha reivindicado que se hable "de las cosas" de la región.

Así, ha resaltado que le "parece muy bien" dicha renuncia pero que tal y como está "diciendo estos días" durante la campaña y en intervenciones en medios de comunicación "lo más importante para los extremeños y para las extremeñas es su vida".

"Y es una falta de respeto para su vida, para sus vidas, que las comunidades autónomas que hacen elecciones por ellas solas, independientemente, puedan desarrollar campañas hablando de los problemas de los catalanes o de los vascos o de los gallegos y nosotros tengamos que estar aquí hablando de los problemas que ocurren en el resto de España y no de nuestras listas y no de nuestra gente, y no de nuestros problemas y de sus soluciones", ha espetado.

A este respecto, ha remarcado que ha dicho "ya en muchas ocasiones" que le "repugna todo lo que huela o sepa a nada que tenga que ver con el terrorismo y con los que no participan de un proyecto común que se llama España".

"Reivindico para Extremadura y para los extremeños que hablemos de las cosas de aquí", ha concluido.

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por este asunto durante un acto de campaña junto a los candidatos a las alcaldías de Badajoz, Ricardo Cabezas; Cáceres, Luis Salaya; Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; Plasencia, Alfredo Moreno; Don Benito, José Luis Quintana; Almendralejo, José María Ramírez y Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, o Navalmoral de la Mata, Raquel Medina.