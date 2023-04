Vara compromete el 11% del PIB de Extremadura a sanidad "para volver a recuperarla"

Ep/Rd

Así, lo ha anunciado el secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para recuperar el sistema sanitario extremeños "tras salir dañada de la pandemia".



Una inversión que supone 5 puntos más que la media nacional de inversión en sanidad, que se encuentra en el 6 por ciento del PIB, tras lo que ha defendido la necesidad de este incremento "porque hay nuevos tratamientos que van a salvar muchas vidas", pero que son caros, pero "las cosas hay que pagarlas y las debe pagar quién más las tiene para que las reciban quiénes más lo necesitan".



Fernández Vara se ha pronunciado en Jaraíz de la Vera, donde ha participado en el acto de presentación de las candidaturas socialistas en la comarca cacereña de La Vera para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, en el que también ha participado la presidenta del PSOE provincia de Cáceres, Begoña García Bernal.



En su intervención, el dirigente socialista ha avanzado que en esta campaña electoral solo al PSOE se le podrá escuchar que "las sociedades justas son las que luchamos todos los días por los derechos de la gente, pero también por sus obligaciones".



En ese sentido, se ha preguntado "¿quién creéis que va a recuperar la sanidad, ¿quién la destrozó cuando gobernó y cerró urgencias rurales o quienes la hemos creado y construido todos los centros de salud u hospitales de esta tierra?".



Fernández Vara ha reafirmado que los socialistas están "trabajando en esta campaña no para que gane nuestro partido, sino para que gane la gente, que gane el que no se puede comprar su salud, su educación, o no se puede permitir tener una vida un poquito mejor".

"TIEMPO DE OPORTUNIDADES"



El candidato socialista ha avanzado que "vienen tiempos de oportunidades y Campo Arañuelo, Valle del Tiétar, Comarca de la Vera van a sufrir una transformación de tal envergadura que no lo vamos a conocer".



Ante este horizonte, el reto es "formarnos y que la gente tenga acceso a una vivienda digna para albergar a las personas que van a trabajar en los 35.000 empleos que va a generar esta nueva industria y eso, irremediablemente, generará salarios más altos y eso será muy bueno para todos: autónomos, economía y pueblos", ha dicho.



Sobre la educación, ha recordado que el compromiso del PSOE es bajar la ratio en aulas y aprovechar los recursos tecnológicos, ya que según ha señalado Vara, "está entrando mucha inversión de los fondos europeos, hay mucha tecnología y tenemos que desarrollar la FP dual, empresas y sistema educativo de la mano", tras lo que ha aseverado que se va "a recoger los frutos del esfuerzo de estos 40 años", ha dicho.



Por último, ha asegurado que Extremadura va a ser "la primera comunidad autónoma" con una gigafactoría de baterías, fábrica de semiconductores, semicondensadores, tras lo que ha apuntado "el cambio respecto a los años 80 y 90 era que aquí se producía energía y se iba", mientras que ahora "gran parte de esa energía se va a quedar aquí porque las empresas es lo que buscan y los componentes de las placas solares se fabrican aquí y se cierra el círculo" según señala el PSOE extremeño en nota de prensa.



Así, para poder construir un futuro mejor "es fundamental tener un proyecto político que no es la suma de cosas, sino saber a dónde quiere ir uno", ante lo que ha destacado que su meta "son las oportunidades de la gente: los socialistas compartimos nuestro afán por incrementar la igualdad de oportunidades y que la ley de cuna no imponga diferencias a todos, eso solo lo puede combatir el PSOE", ha concluido.



AYUDAS DE LA PAC AL TABACO



Por su parte, la presidenta del PSOE Provincia de Cáceres, Begoña García Bernal, ha recordado el trabajo realizado para conseguir la región 10 -región tabaquera- dentro de las ayudas de la nueva PAC, liderado por dos alcaldes candidatos a la reelección, que son Francisco Javier García Béjar, alcalde de Aldeanueva de la Vera y Fermín Encabo, alcalde de Jarandilla de la Vera.



Así, la también consejera de Agricultura ha insistido en que el PSOE "ha estado y estará siempre al lado de la agricultura, la ganadería y la agroindustria de la comarca de La Vera, en la provincia de Cáceres y en toda nuestra región", informa el PSOE provincial en nota de prensa.



También ha intervenido la candidata del PSOE a la Alcaldía de Jaraíz de La Vera, Cristina López, ha sido la encargada de abrir este acto, en el que ha reafirmado que esta localidad cacereña "merece más, es tiempo de acabar con caciquismos, con políticas cortoplacistas que han dejado a nuestro pueblo en un lugar poco relevante dentro de la comarca".



La candidata se ha mostrado convencida de que "el cambio que necesita Jaraíz viene de la mano del PSOE", tras lo que ha mostrado su agradecimiento a las personas que le acompañan en el esta candidatura por el paso que han dado "sabiendo los costes que puede tener".



Cristina López también ha agradecido el apoyo de Juventudes Socialistas y de todas los componentes Agrupación Socialista de Jaraíz, haciendo especial mención a la actual portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretaria general del PSOE de Jaraíz.



CANDIDATURAS SOCIALISTAS EN LA COMARCA DE LA VERA



Cabe destacar que además de la candidata a la Alcaldía en Jaraíz de la Vera, Cristina López, que ha intervenido en el acto, los candidatos socialistas en esta comarca son, en Villanueva de la Vera, Daniel González; en Cuacos de Yuste, Ángel Frías; en Guijo de Santa Bárbara, Clara Jiménez; en Garganta la Olla, Santiago Blázquez, y en Madrigal de la Vera, Lidia Guerra.



Además, en Aldeanueva de la Vera, el canditato socialista a la Alcaldía es Francisco Javier García Béjar; en Robledillo de la Vera, Marta Martín; en Collado de la Vera, Montserrat Fernández; en Gargüera, Feli Muñoz; en Arroyomolinos de la Vera, Mariví Íñigo; en Pasarón de la Vera, Samuel Martín; en Losar de la Vera, Germán Domínguez; en Talaveruela de la Vera, Pedro Marín; en Valdeíñigos, Emiliano Martín; en Viandar de la Vera, Anabela Díaz; en Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo; en Torremenga, Sixto Hernández, y en Tejeda de Tiétar, Lola Paniagua.