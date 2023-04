Vara descarta dejar gobernar a la lista más votada, sino gobierne el que conforme mayoría

Ep

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha descartado dejar gobernar a la lista más votada en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, sino que, "en una democracia parlamentaria, tiene que gobernar quien sea capaz de tener la mayoría en el Parlamento".

En cualquier caso, y si por ley se estableciera, como ocurre en otros países, que el que gobierna sea el que gana las elecciones, Fernández Vara ha considerado que "perfecto" pero, de momento, "no estando en las leyes eso, hay que ir a conformar mayoría en los parlamentos", ya que "si no, sería un anacronismo, que gobierne la lista más votada y luego no tenga mayoría en el Parlamento y no pueda hacer nada".

Sobre la encuesta conocida la semana pasada y encargada por el PSOE extremeño, que señalaba que el PSOE no obtendría mayoría absoluta, ha explicado que "las encuestas no dejan de ser una fotografía de un momento", tras lo que ha considerado que "las cosas van razonablemente bien".

El candidato del PSOE ha reiterado que cree "nos va a ir bien" y, ha admitido que la legislatura ha sido "enormemente complicada", tras lo que ha apuntado que Extremadura está en situación "razonablemente bien", y aunque hay cosas que le "gustaría que fueran mejores", también ha apuntado que nunca había "una situación de oportunidades" como la actual.

Respecto a posibles pactos tras las elecciones en el caso de que el PSOE no repita su mayoría absoluta, el candidato socialista ha señalado que "tiempo habrá de hablar de todo cuando pasen las elecciones y los ciudadanos hayan hablado", tras lo que ha reiterado que "los primeros que tienen que hablar son los ciudadanos, y después los partidos".

En ese sentido, Fernández Vara ha avanzado que los datos que se manejan actualmente "para nosotros son mejores que los que teníamos hace cuatro años" en estas fechas, tras lo que ha resaltado que no va "a descartar" volver a sacar mayoría absoluta, y de hecho va "a trabajar para que pueda ser".

Por tanto, el candidato socialista ha instado "a ver luego cómo quedan los resultados", tras lo que ha recordado que en las elecciones de 2015, el PSOE no sacó mayoría absoluta, y sin embargo "hubo gobierno estable durante los cuatro años aprobando presupuestos con unos y con otros".

Según Fernández Vara, "yo lo único que tengo claro, y lo voy a repetir hasta la saciedad, es que los ciudadanos deben saber que vienen tiempos muy importantes para los que estabilidad política es sumamente necesaria".

Respecto a posibles pactos con otras formaciones, el dirigente socialista ha entendido que "obviamente, gratis no sale nada, nunca", recalcando que "ya veremos lo que los ciudadanos nos dicen", ya que "no es lo mismo quedarte a las puertas de la mayoría absoluta que estar muy lejos de ella", y "no es lo mismo que ellos saquen un resultado o que saquen otro", por lo que ha insistido en que "ya se hablará".

Para el candidato del PSOE, "lo que sí es cierto, y esto es muy claro, que a partir del año 2011, cuando el PP e IU fijaron el gobierno de Extremadura, hubo un acuerdo que parecía antinatural, pero que se produjo ese acuerdo", por lo que "si el PP fue capaz de pactar con Izquierda Unida, nosotros podríamos pactar con cualquiera que permitiera gobernar, obviamente dentro de las reglas del juego".