El PP pide al Gobierno un "verdadero compromiso" con Extremadura

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al Gobierno de España un "verdadero compromiso" con la comunidad autónoma, que, en su opinión, "no es un parque temático al que venir a pasearse".

De esta forma, Sánchez Juliá ha criticado que continúe la "PSOE Fashion Week" en Extremadura, en relación a la visita este lunes del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien participará en un acto de partido en Badajoz.

El portavoz del PP ha lamentado que, desde el pasado 13 de diciembre, fecha en la que la borrasca Efraín "se llevó por delante" la carretera nacional que une Cáceres y Badajoz, "se han paseado por Extremadura" 10 ministros y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en varias ocasiones.

"Ninguno de ellos ha venido en tren para comprobar lo que sienten los extremeños. Ninguno ha tenido la decencia de visitar la situación en la que se encuentra el socavón que separa las ciudades de Cáceres y Badajoz. Pero lo más grave de todo, si esto no era grave, es que ninguno ha traído un solo euro de inversión, ni un solo compromiso con Extremadura", ha aseverado en rueda de prensa.

Por ello, se ha preguntado el 'popular' que a qué vienen los ministros a Extremadura, ya que "no vienen a solucionar los problemas de los extremeños". "Extremadura no es un parque temático al que venir a pasearse, no es un parque temático al que venir de excursión, sino que es una comunidad autónoma que necesita un verdadero compromiso por parte del Gobierno de España", ha añadido.

Así, Sánchez Juliá se ha mostrado convencido de que al final este "compromiso solamente llegará" cuando María Guardiola sea la presidenta de todos los extremeños y, en diciembre, con Alberto Núñez Feijóo en la presidencia del Gobierno de España, ha dicho.

SITUACIÓN DEL "TREN DE LA VERGÜENZA"

Por otro lado, Sánchez Juliá ha lamentado que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, siga sin dimitir después de la "situación insostenible" del "tren de la vergüenza" en la región que cuenta, además, con el "silencio cómplice" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

"Después de una semana negra, creo que aquí no hay nada ni aislado ni residual. Porque miren, dejar a los extremeños montar en trenes que salen ardiendo, dejar a los extremeños tirados en estaciones sin luz, dejar a los extremeños esperando durante horas para que en lugar de tren tengan que coger un autobús y acabar cogiendo un taxi. Porque un extremeño que compre un billete de tren y acabe llegando a casa en taxi no es de justicia. Y todo esto no puede salir gratis", ha señalado.

De este modo, el portavoz 'popular' ha recordado que el jueves de la semana pasada Extremadura fue "una vez más" el "hazmerreír del país" debido al incendio de un tren con 166 pasajeros a bordo y que cuando llegaron a Monfragüe lo hicieron a una estación "sin luz y tuvieron que ser trasladados en taxi".

No obstante, ésta no fue la única avería, ya que ese mismo día el Alvia que une Badajoz con Madrid acumuló 45 minutos de retraso por un problema mecánico, y este fin de semana se ha vuelto a ver cómo las obras de la estación de Badajoz han causado "importantes molestias" a los viajeros debido a la "improvisación del gobierno socialista y su nefasta gestión".

"Además, el sábado tuvimos que ver cómo los viajeros que volvían de Madrid tuvieron que esperar más de una hora en Cáceres para que fueran trasladados en autobús a Badajoz porque no se localizaba al conductor del autobús que tenía que llevarlos. Trayecto que finalmente volvieron a realizar en taxi", ha aseverado.

Por ello, Sánchez Juliá ha considerado que es una "situación totalmente insostenible" y en la que no se pueden tolerar "más agravios y más faltas de respeto", a lo que se une el "silencio cómplice" de Vara, que "no levanta la voz para defender a los extremeños" ni para reivindicar un "tren digno para Extremadura".

EL PP PRESENTARÁ CANDIDATURAS EN EL 100% DE LOS MUNICIPIOS

También, y a preguntas de los medios, el portavoz del PP de Extremadura ha informado de que su partido presentará candidaturas en el 100 por cien de los municipios de la región con la "ilusión" de conseguir el mayor número posible de alcaldías y con el "gran reto" de conseguir un "vuelco electoral" que lleve a María Guardiola a ser la primera mujer presidenta de la Junta.

Asimismo, y preguntado por si Alberto Núñez Feijóo vendrá a Extremadura a algún acto de campaña o precampaña, Sánchez Juliá ha indicado que no puede ni confirmar ni descartar esta posibilidad, aunque ha recordado que desde que Guardiola es presidenta del PP de Extremadura el líder nacional ha venido a la región en "cuatro o cinco" ocasiones.

"Ese apoyo directo de Alberto Núñez Feijóo a María Guardiola lo que demuestra es que Extremadura es prioritaria para el Partido Popular", ha aseverado.