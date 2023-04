Juntos X Extremadura cree un "ataque frontal" a partidos minoritarios el debate televisado

Juntos X Extremadura considera que la propuesta de PP y Ciudadanos sobre realizar un debate televisado en Canal Extremadura con PSOE y Unidas por Extremadura es un "ataque frontal a la pluralidad democrática", además de un "debate sesgado".

Y es que para esta formación política, el planteamiento anunciado por PP y Ciudadanos "elimina las perspectivas de otros partidos que pueden suponer una alternativa real para los extremeños, más aún cuando el medio elegido es una televisión pública que debe velar por los intereses de todos y cada uno de los habitantes de esta región".

En concreto, se trata, a su juicio, de "una muestra más del rodillo de los grandes partidos nacionales sobre las opciones políticas regionales, demostrando una vez más que prefieren una autonomía sumisa para los intereses de otras regiones", tal y como ha asegurado este viernes Juntos X Extremadura en una nota de prensa.

Además, el debate electoral supone, tal y como ha recalcado, "una de las mejores bazas para los partidos regionales para mostrar su programa político, más aún cuando resulta totalmente imposible competir contra los grandes presupuestos de precampaña y campaña electoral con los que cuentan los partidos de ámbito nacional".

Además, el entrecomillado "para PP y Cs no se entendería el debate central de los candidatos desde planteamientos no consensuados y carentes de objetividad", como plantean ambas formaciones, resulta "totalmente denigrante tomando a todos los extremeños por tontos dado que se están erigiendo como los jueces de lo que es objetivo y no lo es".

Silenciar al resto de opciones, ha insistido, "es una forma miserable de participar en la fiesta de la democracia y a nadie le gusta que su equipo gane con trampas. Esta propuesta dice mucho de quien la hace y no precisamente para bien".

Por tanto, para Juntos X Extremadura, "tras cuarenta años de gobierno de partidos nacionales, Extremadura sigue a la cola en desarrollo económico, en salario medio y en los rankings educativos", y "sigue como líder en carga fiscal, descenso demográfico y tiempo de espera en sanidad".

Asimismo, espera que la televisión pública extremeña "se niegue a plegarse a esta solicitud que supone una afrenta directa a los derechos políticos de todos los extremeños y a la propia misión de un canal que pagamos todos y cada uno de los de los habitantes de esta comunidad con nuestros impuestos", concluye.