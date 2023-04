PP y Cs proponen debate en Canal Extremadura TV con candidatos con presencia en Asamblea

El Grupo Parlamentario Popular (PP) y el Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) han anunciado su voluntad "conjunta y consensuada" de proponer este debate en Canal Extremadura Televisión.



En este sentido, PP y Cs han manifestado que esperan también la respuesta afirmativa de Podemos a este planteamiento que ya le han trasladado.



Ambos partidos han explicado que este acuerdo obedece al objetivo de ofrecer a la sociedad extremeña un espacio televisivo en el que se puedan contrastar de "forma óptima y plural" los programas políticos y propuestas de los partidos con representación en la cámara regional.



Junto con ello, han añadido que, "para PP y Cs, no se entendería el debate central de los candidatos desde planteamientos no consensuados y carentes de objetividad".



PP y Cs han coincidido en resaltar que la representación en la Cámara autonómica es "la que debe imperar" y han subrayado que una televisión pública "no puede regirse por parámetros que no sean los emanados de los resultados electorales, y ese es el único criterio objetivo".



Por último, han pedido al PSOE que "permita a la dirección de Canal Extremadura continuar con los criterios profesionales y de representación" que han regido en el espacio semanal de debate político 'El Foro'.