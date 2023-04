Vara se compromete a realizar una campaña "absolutamente limpia"

Ep.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha comprometido "firmemente" este lunes a realizar una campaña electoral "absolutamente limpia, como la hemos hecho siempre, por cierto".

Una campaña "pensando en el futuro de los extremeños y de las extremeñas, en la estabilidad, desde la experiencia" que el PSOE acumula "por ser un partido que ha gobernado durante mucho tiempo esta tierra, pero perfectamente preparados para la transformación y el cambio que en este momento está operando en el mundo, en Europa, en España".

Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este lunes, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Badajoz tras firmar el decreto 1/2023, de 3 de abril, de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura, que se celebrarán el próximo domingo 28 de mayo.

En su intervención, el dirigente socialista extremeño ha recordado que la campaña electoral comenzará 15 días antes de la jornada electoral, y desde ahora el inicio de la campaña "está perfectamente establecido qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer", ha recordado.

En este punto, Vara ha explicado que a partir de ahora y hasta que comience la campaña electoral "lo que no se puede hacer es casi todo", de tal forma que "lo que puede ser interpretado como petición de voto no se puede hacer, lo que puede ser interpretado como venta de gestión no se puede hacer y por tanto a partir de la publicación de esta convocatoria pues lo único que se puede hacer es la gestión ordinaria de las cosas", ha explicado.

Esto afecta "evidentemente es lo que afecta a las administraciones públicas", ya que según ha aclarado Fernández Vara, "los ciudadanos, las empresas, las organizaciones, las asociaciones podrán hacer lo que quieran", ha dicho.

Según ha apuntado el dirigente socialista extremeño, ahora "lo único que se puede hacer es dar publicidad a los programas, dar publicidad a los candidatos, pero no se podrá hacer gestión, valoración de la gestión, venta de la gestión ni petición de votos", mientras que una vez que comience la campaña electoral "se supone que se puede hacer de nuevo todo lo que las organizaciones establezcan".

"Yo lo que sí me comprometo firmemente con los extremeños y las extremeñas, que es por lo que al PSOE se refiere, vamos a hacer una campaña absolutamente, como la hemos hecho siempre, por ciento, absolutamente limpia", ha reiterado.

"NO ME METO EN LA VIDA DE LOS DEMÁS"

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas sobre cómo puede afectar en el voto al PSOE la situación actual de los partidos de izquierda, Fernández Vara ha rehusado contestar: "yo no me meto en la vida de los demás. No sé cómo pueda afectar o cómo no".

Así, ha reiterado que él va "a trabajar para intentar que en esta tierra lo que haya después de las elecciones siga siendo estabilidad política que permita seguir mejorando la vida de las personas", mientras que lo demás, ha mostrado su "respeto para todo el mundo", ha concluido.