PP insta a reparar de forma "urgente" el socavón en la N-523 entre Cáceres y Badajoz

El PP ha instado en el Congreso de los Diputados a reparar de forma "urgente" el socavón producido en el kilómetro 45 de la N-523, entre Cáceres y Badajoz, que lleva "sin reparar" desde hace cuatro meses tras la borrasca Efraín en el pasado mes de diciembre.

En este marco, el diputado del PP por Badajoz, Víctor Píriz, ha recordado cómo "el pasado 13 de diciembre comenzó otra nueva humillación a los extremeños", cuando se produjo un socavón en la N-523 que "hoy, casi cuatro meses después sigue sin reparar, ni una máquina ha llegado hasta allí para solucionarlo".

Píriz ha recordado que esta "humillación se une la vergüenza de que las dos capitales de provincia extremeñas aún no estén conectadas por una autovía, y eso que el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, puso una primera piedra para su construcción en noviembre de 2006, y todavía Badajoz y Cáceres siguen, o seguían, conectadas hasta las lluvias de Efraín, por carretera convencional".

El diputado pacense añadió en la Comisión del Congreso que para solventar la "falta de interés en reparar el socavón", en el mes de enero se abrió, por parte del socialismo y "a bombo y platillo", un vial alternativo a la carretera Nacional sin reparar, que "no permite ni el paso de camiones".

Así, entiende el 'popular' que el Gobierno y el PSOE "desprecian a Extremadura, pues el socavón y los semáforos seguirán hasta finales de verano, al menos que se sepa", motivo por el que Píriz preguntó "qué han hecho los extremeños a este Gobierno y al socialismo, si se pueden arreglar socavones en otras carreteras como la de Pontevedra, y en tan sólo un mes, por qué en Extremadura no se arregla y obligan a los extremeños a usar un vial chapucero y tener que recorrer 50 kilómetros más para unir Cáceres y Badajoz".

Y, ha subrayado que, "en Extremadura, estamos cansados de desprecios, de inauguraciones que son tomaduras de pelo. Al AVE que no es alta velocidad, a un semáforo en vez de Autovíaa, se unió ayer la presunta inauguración del Palacio de Justicia de Badajoz que también está sin terminar. Aquí no se acaba nada ni las infraestructuras ni las faltas de respeto. Pero, al menos, después de mayo, Extremadura ya no tendrá un presidente sumiso y postrado ante el sanchismo, pues habrá una presidenta como María Guardiola que defenderá a los extremeños".