Diputado Cs, Fernando Rodríguez, renuncia a su acta por cuestiones "ajenas" a su voluntad

Ep

El diputado de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Extremadura, Fernando Rodríguez Enrique, ha anunciado que renuncia a su acta en la Cámara regional "para ser honesto con el pueblo extremeño".

Sin ofrecer más aclaraciones, esgrime también para su decisión de devolver el acta de diputado a su partido que han ocurrido "hechos recientes con gente" a la que dice que quiere.

Así, explica que "yo no encuentro mayor honor que ser diputado de esta cámara y representar al conjunto de la ciudadanía extremeña y lo digo con el corazón en la mano, pero ese honor se debe corresponder por nuestra parte con un profundo respeto, sacrificio y trabajo por y para las instituciones", ha comenzado su argumentación Rodríguez Enrique.

Además, ha recordado que el 8 de octubre de 2020 sustituyó a un "grandísimo amigo" en la Asamblea (en alusión a Cayetano Polo) y juró el cargo como diputado, "con no poca polémica", a la vez que ha garantizado que "todo" lo que hizo no fue pensando en él, sino "en el bien" de los que le "rodeaban" y en el de la institución parlamentaria extremeña.

Además, matiza que, "durante este tiempo, he desarrollado mi labor respetando el programa político con el que concurrí a las elecciones pero sobre todo con la convicción de que trabajaba para el beneficio del conjunto de la ciudadanía y no para el mío propio.... y aunque no les miento, sí les digo que he tenido una sensación agridulce con mi labor porque por mi formación hubiera sido más útil en otras áreas en las que algunos no me han permitido estar", ha añadido.

En este punto, ha anunciado que renuncia a su condición de diputado "por ser honesto con el pueblo extremeño" que es el que le "paga"; resaltando que devuelve su acta al "partido" porque "a partir de ahora" él ya no podrá seguir defendiendo el programa electoral" con el que concurrió a las pasadas elecciones autonómicas, en tanto que su labor parlamentaria hasta el 28 de mayo "será casi nula por cuestiones ajenas" a su "voluntad".

A est4e respecto, puntualiza que "entendiendo que mi labor parlamentaria hasta el 28 de mayo será casi nula por cuestiones ajenas a mi voluntad y los hechos recientes con gente a la que quiero les informo de que renuncio en este acto a mi condición de diputado para ser honesto con el pueblo extremeño que es el que me paga por trabajar".

Y, ha concluido "aclarando para los despistados que el acta no es del todo nuestra, por mucho que digan algunos, porque las conseguimos gracias a unas siglas, pero el acta sí es en parte nuestra por mucho que digan otros si defendemos el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones, que es lo que yo ya no puedo seguir haciendo a partir de ahora y por eso se la devuelvo al partido".

Rodríguez Enrique ha despedido de la Cámara autonómica deseando "muchísimos éxitos" a los diputados de la Asamblea, y pidiéndoles "respeto" entre ellos, "porque el respeto entre políticos se traduce en respeto hacia las instituciones y por tanto es un ejemplo para la ciudadanía".

Indicar que el anuncio de Fernando Rodríguez Enrique ha sido realizado en la parte final de su intervención durante el debate en nombre de su grupo de una iniciativa en la que el PP pedía que la Junta articulase una serie de medidas en apoyo a los autónomos extremeños.