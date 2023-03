UGT reconoce la trayectoria de Marisa Álvarez Tello con I Premio Isabel Expósito Agúndez

Ep.

Marisa Álvarez Tello, quien fuera la primera secretaria de Igualdad de UGT Extremadura, ha sido galardonada con la primera edición del premio Isabel Expósito Agúndez que ha puesto en marcha el propio sindicato para visibilizar a aquellas mujeres que han destacado por su lucha en favor de la igualdad.



"Emocionada y halagada" se ha mostrado Álvarez Tello por este reconocimiento que considera que se merecen "cientos de mujeres" de la propia organización, y "seguramente con más valía" que ella misma, quien no había dado nunca "importancia" a su propia trayectoria dado que la ha realizado "día a día" como "mujer, feminista y sindicalista.



La secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha señalado que se ha apostado por una mujer de la propia organización como Álvarez Tello para esta primera edición de unos premios que llevan el nombre de una sastra de Cáceres que fue asesinada, ha dicho, "por defender los derechos de la mujer y por ser ugetista".



Un galardón que pretende visibilizar a las mujeres en el marco de una jornadas que se celebran este martes en la sede regional de un sindicato que es "feminista", y que "lleva más de 133 años trabajando por la igualdad", ha señalado Sánchez.



Una pelea, ha dicho, que "empieza a estar amenazada por voces que ponen en duda cosas que creíamos ya superadas", ha lamentado. En este sentido, Sánchez ha hecho un llamamiento a toda la organización para participar en las movilizaciones previstas para este 8M.



El acto ha contado con la asistencia del secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, ha defendido que conviene "sacar del baúl de los recuerdos" a todas las mujeres que a lo largo de la historia del país han estado trabajando "en primera línea para defender los derechos de las trabajadoras".



La galardonada, a preguntas de los periodistas, ha señalado sobre la división con la que llega a la cita el movimiento feminista con un llamamiento a la unidad. "Hay que luchar todos juntos. Hay que unir más que separar", ha dicho Álvarez Tello, para quien en este sentido hay que hacer algunas concesiones.



"El movimiento feminista debe liderar los avances de la mujer, pero no se puede hacer sin el conjunto de la sociedad". "Si no somos capaces de aunar todo esto, mal vamos", ha advertido.



UNA VIDA DE LUCHA POR LA IGUALDAD



Nacida en Azuaga el 9 de marzo de 1961 y criada en Guadalupe, Marisa Álvarez Tello está casada y es madre de dos hijos. En 1984 finalizó los estudios de Asistente Social en Sevilla, convalidándolos por el título de Diplomada en Trabajo Social en marzo de 1990 en la Universidad de Granada.



En 18 de noviembre de 1985 comienza a trabajar como Asistente Social en el Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, donde sigue ejerciendo en la actualidad.



El 10 de noviembre de 1986 se afilia a UGT, participando y colaborando con la agrupación local, pasando posteriormente a colaborar también con la comarca de UGT Mérida-Tierra de Barros, habiendo formado parte de su ejecutiva comarcal en varias etapas.



En el ámbito local, participa activamente en la vida sindical y en las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, encabezando la lista al comité de empresa. Desde entonces sigue siendo miembro del comité de empresa y presidenta de dicho comité.



Cuando era responsable del área de la mujer de la comarca, es elegida en 2005 en el 5º Congreso Regional para formar parte de la Comisión Ejecutiva Regional como secretaria de Igualdad, cargo que renueva en abril del 2009, renunciando posteriormente al mismo en noviembre de 2010.



Durante ese periodo de casi seis años, desde la Secretaría de Igualdad se llevó a cabo junto al conjunto de la organización, una amplia labor, que incluye el establecimiento de la estructura orgánica de igualdad en todas las comarcas y federaciones regionales.