Las demandas de disolución matrimonial en Extremadura caen un 3,5% en 2022 respecto a 2021

Las demandas de disolución matrimonial registradas en los órganos judiciales de Extremadura durante 2022, en total 1.882, han experimentado una disminución del 3,5 por ciento respecto a las presentadas en el ejercicio anterior.



En concreto, estas son cifras recogidas por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que advierte de que se trata de datos provisionales puesto que, debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, ha sido necesario realizar estimaciones ante la ausencia de datos de algunos juzgados.



Además, en el periodo analizado, se ha observado que los divorcios han tenido una reducción, pero en cambio las separaciones se han incrementado respecto al ejercicio anterior.



De esta forma, los divorcios consensuados, que han sumado 1.097, se han reducido en un 6,2 por ciento; mientras que los divorcios no consensuados, 679, han disminuido un 1,7 por ciento.



Por su parte, las separaciones consensuadas, 77, se han incrementado en un 4,1 por ciento, y las separaciones no consensuadas, 27, han ascendido en un 68,7 por ciento. Las nulidades han pasado de las cero registradas en 2021 a dos en el año 2022.



En el conjunto del país, si se ponen en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2022, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se ha dado en Canarias, con 248,4; Comunidad Valenciana, con 228,2; Islas Baleares, con 222,7; Murcia, con 216,8; Andalucía, con 212,4; Cataluña, con 203,6, y Asturias, con 203,1, territorios que superan la media nacional, que fue de 200,9 demandas por cada 100.000 habitantes.



Por el contrario, las tasas más bajas se han dado en Castilla y León, con 158,4; País Vasco, con 165,8, y Extremadura, con 177,6, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en una nota de prensa.



Asimismo, durante 2022, han disminuido casi todos los tipos de demandas de modificación de medidas. Así, las demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, de las que se han presentado 679, han aumentado un 5,6 por ciento en relación con las registradas en 2021; las de modificación de medidas consensuadas, que han sumado 258, se han reducido un 11 por ciento; las de guarda custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 579, han disminuido un 5,4 por ciento, y las no consensuadas, 474, han mostrado una disminución del 10,6 por ciento.