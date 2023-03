Vías secundarias en terminales Mérida y Navalmoral pueden usarse para trenes más grandes

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado en relación a las terminales logísticas de los parques industriales ExpacioMérida y ExpacioNavalmoral y su capacidad para acoger grandes trenes de mercancías que, "si fuera necesario" que fueran convoyes más grandes, "caben perfectamente" porque se pueden utilizar las vías secundarias.



Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su valoración ante una información publicada en el diario HOY, según la cual solo la Plataforma Logística de Badajoz podrá albergar los grandes trenes - de 750 metros de longitud - y estos convoyes no podrán acceder a las terminales de Mérida y Navalmoral, puesto que estas tienen una capacidad máxima para 550 y 650 metros, respectivamente.



A este respecto, el presidente extremeño ha querido matizar en primer lugar que en España los trenes que están circulando por las vías en lo que a mercancías se refiere tienen entre 350 y 400 metros, "es decir en cualquier caso eso es lo que hoy está circulando por las vías de España, entre 350 y 400 metros", ha reiterado.



En segundo lugar, ha hecho hincapié en que la Plataforma Logística de Badajoz va a tener los 750 y 660 y 550 las otras dos, "compatible con la proporcionalidad" del tamaño del propio espacio logístico; junto con que, no obstante y "si fuera necesario que fueran convoyes más grandes caben perfectamente porque se pueden utilizar las vías secundarias".



"No obstante", ha incidido, "si fuera necesario ampliarlas, teniendo en cuenta que serían ampliaciones pequeñas porque sería cuestión de meterle 100 más a uno y 200 metros más a otra, es fácil hacerlo", a la vez que ha señalado que son estaciones a "fondo de saco".



En cualquier caso, "lo mejor de todo" y lo que "más" le agrada y satisface a Fernández Vara es que se ha pasado de que "hace muy poquito tiempo nadie pensaba en que lo de la industrialización de esta tierra iba en serio", a que "de pronto creemos que va a haber tantos convoyes en Extremadura que es que no van a caber".



Así, le "agrada sobremanera que realmente ese sea el punto del debate", puesto que considera que se está ante un punto del debate "muy importante". "Y es que esto va a cambiar tanto que vamos a tener que, en breve plazo, ampliar algo el número de metros en las terminales ferroviarias de las zonas logísticas para que no haya ningún problema", ha remarcado.



Sin embargo, ha concluido que, "de aquí a que ese problema se produzca", queda "todavía un tiempo de evolución en el que vamos a tener perfecta cabida y perfecta capacidad para poderlo hacer".



El presidente de la Junta de Extremadura ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, antes de participar en la jornada 'El control de las especies invasoras, un nuevo reto', organizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en el Edificio Siglo XXI en Badajoz.