Vara, sobre la moción de Vox: "hay que dejar que se cumpla la legislatura"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado sobre la moción de censura de Vox al Gobierno de Pedro Sánchez que hay que dejar que las legislaturas terminen porque "eso" es la "normalidad democrática" y lo que permite desarrollar los proyectos políticos.



El dirigente socialista ha rechazado la moción del partido de Santiago Abascal, con la que pretende adelantar las elecciones generales previstas para diciembre al próximo 28 de mayo, coincidiendo con los comicios autonómicos y municipales, porque considera que cumplir los cuatro años de la legislatura da "estabilidad política".



"No podemos estar todo el día votando. La democracia son votos pero votar en exceso daña a la democracia porque no deja que los proyectos e desarrollen", ha señalado Fernández Vara.



Según ha dicho, "siempre" que gobierna la izquierda en España "la derecha, desde el minuto uno, están pidiendo elecciones", lo cual ha le ha ocurrido, ha insistido, a los gobiernos de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora a Pedro Sánchez.



"Las legislatura hay que dejar que se cumplan porque eso es normalidad democrática y estabilidad política", ha remarcado, para posteriormente añadir que cuando llegan las elecciones "la gente vota y que el que gane que tenga cuatro años" para su mandato.



Según ha indicado, "habrá quien piense que no es un buen modelo esto de votar todos los días", lo cual "hace que la política se pare, y si la política se para, se para la vida de la gente, y eso no puede ser", ha abundado.



Por otro lado, preguntado por si teme que la corrupción vuelve a la primera plana de los medios de comunicación, en alusión al caso Mediador, ha remarcado que la respuesta que se da ahora es "más contundente" que la que se daba tiempo atrás, pues en este último asunto "a las 16 horas estaba sin acta de diputado y sin militancia" en el partido. "La sociedad española ya no admitiría que no haya reacciones contundentes", ha remarcado.