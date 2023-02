La Asamblea de Extremadura aprueba la Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua

Ep

La norma ha recibido el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura, mientras que el Grupo Popular ha votado en contra al considerar que no respeta la autonomía municipal y que es "ideológica".



Asimismo, cabe destacar que en la votación de este jueves en el pleno de la cámara legislativa regional, la Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua ha incorporado una quincena de enmiendas parciales de los grupos Unidas por Extremadura y Ciudadanos, algunas de ellas transaccionadas.



Los grupos con presencia en la Asamblea habían registrado un total de 91 enmiendas parciales al texto, cinco de las cuales, pertenecientes al PSOE, había sido ya incorporadas en el dictamen sometido a votación. En concreto, Unidas por Extremadura había presentado 51; el PP había registrado 29, y Ciudadanos, un total de seis.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Víctor del Moral se ha preguntado que sin tan "importantísima" era la Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua qué ha estado haciendo el PSOE durante sus 36 años de gobierno, por lo que ha considerado que, cuantos "más piropos" dedican a esta norma "más airean las carencias" de los gobiernos de esas nueve legislaturas.



Del Moral ha criticado que, mientras la ciudadanía está pidiendo acuerdos, el PSOE está en "dividir" y en "polarizar" y esta norma es otro ejemplo más de la "deriva radical de izquierda" de un PSOE "absolutamente podemizado".



Por ello, el 'popular' ha pedido que la Junta y el Grupo Parlamentario Socialista no se rían de la inteligencia de los ciudadanos, ya que a lo mejor se llevan una "sorpresa", ha dicho, toda vez que la ley es una "obviedad", un "absurdo", repite medidas, controles y disposiciones que llevan en el ordenamiento muchos años y supone un incremento de gastos "injustificado e innecesario".



También ha señalado que, en su opinión, es un instrumento de poder en manos de un PSOE que se cree "inmune e imbatible" ante la "bazofia legislativa" que está propiciando, ya que la norma hace "ruido" con "supuestos loables propósitos".



"Los objetivos son otros, probablemente blanquear los cometidos de algunos socialistas en la gestión oscura de los intereses en torno al agua, que por un lado califican como un derecho universal pero por el otro aprovechan como un gran negocio", ha aseverado.



Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Baselga, ha considerado que la situación del agua es "grave", con un estado en algunos municipios de la región, como Arroyo de la Luz y Valencia de Alcántara, que refuerzan en la necesidad de contar con una ley al respecto.



Así, Baselga ha expuesto que ya podría la Junta de Extremadura haber traído la norma al inicio de la legislatura, aunque ha considerado que el texto es un "punto de partida" que, como toda ley, es "mejorable hasta el infinito".



Por ello, ha valorado que los comparecientes hayan aportado ideas y que los diputados hayan hecho un esfuerzo también a la hora de presentar enmiendas parciales, además de considerar que si la norma no viene acompañada de partidas presupuestaria será muy difícil llevar su contenido a cabo.



De entre sus enmiendas, el portavoz de Ciudadanos se ha detenido en la que busca garantizar la representación de las asociaciones de consumidores reconocidas por la ley, así como otra que solicita que el desarrollo reglamentario de la ley se lleve a cabo en el plazo máximo de un año.



Otra de las enmiendas busca incrementar la sanción leve mínima, que pasaría de 60 a 200 euros, para conseguir un efecto disuasorio y que la sanción no sea nunca menor al daño ocasionado, además de otras para modificar algunos artículos y apartados de la ley.



Finalmente, en el turno de Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, ha defendido que el agua no es una mercancía sino un derecho humano, además de considerar que, al ser "imprescindible" para la vida, debe alejarse de las lógicas de mercado.



Así, ha explicado que muchas de las 51 enmiendas parciales presentadas por su grupo están inspiradas en las aportaciones de los comparecientes, al tiempo que ha recalcado que Unidas por Extremadura se toma en serio esta ley.



De esta forma, ha apostado por que la Junta impulse y fomente la gestión pública directa del agua, ya que después de 30 años de privatizaciones se han demostrado algunas "deficiencias graves", con ejemplos en Extremadura para "aburrir", con el caso "más sonado" en las últimas semanas de la localidad pacense de Valencia del Ventoso.



En esta línea, ha reafirmado De Miguel que su grupo está en contra del canon concesional, que, en su opinión, debería prohibirse, momento en el que ha remarcado la necesidad de que el canon del agua sea finalista y obligar a que se reinvierta en la gestión del agua.



También, y en relación a las enmiendas, se ha detenido en dos de ellas, en concreto ha pedido que la administración pública se comprometa a ayudar a los ayuntamientos en la paulatina eliminación de las tuberías de fibrocemento, además de que considerar que la administración debe hacerse con la gestión pública de los saltos hidráulicos y no dejarlos en mano del "oligopolio eléctrico".



EL PSOE DEFIENDE QUE ES UNA LEY "MUY NECESARIA"



Por su parte, en el turno del PSOE, el diputado Carlos Labrador ha defendido que la Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua es una norma "muy necesaria" e "importante", ante la que nuevamente el PP "da la espalada", ya que es un partido que está "aislado", "sin proyecto", "solo" y "sin rumbo".



Así, ha considerado que los 'populares' pierden otra oportunidad para demostrar a Extremadura que les interesa otra cosa de esta región que el "voto de su gente" al no apoyar una ley "moderna", que además establece la protección de las personas vulnerables y marginadas.



Carlos Labrador, en su intervención, ha agradecido el tono de los grupos, así como a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad y al director general de Planificación e Infraestructuras, Álvaro Jiménez, quien ha estado ayudando en todo momento.



Asimismo, ha destacado el trabajo realizado en comisión, que es fundamental, ha dicho, y ha mostrado su orgullo ante la labor de los diputados socialistas en la tramitación de esta norma, además de poner en valor que el PSOE ha apoyado "constructivamente" muchas de las aportaciones de los grupos a través de transaccionales.



CONTENIDO DE LA LEY DE GESTIÓN Y CICLO URBANO DEL AGUA



Al inicio del debate, el diputado relator, el socialista Juan Ramón Ferreira, ha explicado el recorrido de la Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua, a la que el PP presentó una enmienda de totalidad, que fue rechazada.



Después de ello, el texto pasó a la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad, que contó con las comparecencias de 17 representantes, y tras lo que los grupos registraron sus enmiendas parciales con el objetivo de mejorar la norma.