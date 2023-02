CCOO reclama en Badajoz que se negocie una Ley de Función Pública "con calidad"

Ep.

El sindicato CCOO se ha concentrado este martes, día 14, frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, para reclamar que se negocie una Ley de Función Pública "con calidad" para todo el personal público de la Administración General del Estado.

En declaraciones a los medios, el secretario de Empleo del Sector de la Administración del Estado de CCOO, Javier Martínez, ha explicado que el sindicato reclama una ley que garantice los derechos del personal público de la Administración del Estado, y que, con eso, garantice los derechos de la ciudadanía.

Y es que, como ha explicado, actualmente hay muchos servicios públicos que están "absolutamente colapsados", y se tienen "muchos problemas" en algunos centros de atención a la ciudadanía, como por ejemplo en la Seguridad Social, en el SEPE, en la Agencia Tributaria, y en otros servicios en los que, como no se tiene plantilla o ésta tiene unos derechos "deficitarios", no se cubren los puestos, lo cual "significa que no podemos prestar el servicio a la ciudadanía".

Para CCOO, ha apuntado Martínez, "es fundamental que esta plantilla quede reforzada, que nuestros derechos se consoliden", ha señalado, junto con que así lo que consigan es que el servicio público que se presta desde la Administración más cercana a las decisiones que se toman en el Gobierno y que se da a la ciudadanía sea "más rápido, más ágil y que garantice sus derechos".

Una ley, ha continuado, que tiene que venir a dotar de un marco de garantía para el personal, pero también para la ciudadanía, razón por la cual han convocado esta movilización en las comunidades autónomas para que los diputados y senadores comunidad conozcan sus reivindicaciones, y que, cuando llegue la tramitación parlamentaria de la norma, sepan que su reivindicación es para que el personal de Extremadura "también reciba unos servicios públicos de calidad, en condiciones".

Respecto a la situación actual de esta ley, ha resaltado que tienen unos plazos "muy ajustados" y que se necesitan, además, 15 días para temas tales como los informes preceptivos, con lo que a partir de mediados de la semana que viene debería estar ya terminado de negociar el texto.

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EXTREMADURA

Según los datos aportados por el secretario de Empleo del Sector de la Administración del Estado de CCOO, actualmente la plantilla de personal público de la Administración del Estado en Extremadura está dotada con unas 3.500 plazas según datos de junio de 2022; de las que está cubierto aproximadamente un 40 por ciento de las plazas de que las que se disponen en Extremadura, y un 60 por ciento está sin cubrir.

Así, ha admitido que "probablemente no" hace falta cubrir "todo eso", pero a considerado que sí hace falta "al menos" la dotación de un 30 por ciento adicional al actual, que serían entre 1.000 y 1.200 puestos en Extremadura.