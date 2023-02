PSOE rechaza la petición de Cs de un censo de mayores en soledad no deseada

Ep

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado este jueves, día 9, una propuesta de impulso mediante la cual Ciudadanos (Cs) pedía a la Junta la elaboración de un censo de personas mayores y vulnerables que vivan en soledad con el objetivo de poder ayudarles, dentro de una estrategia global para detectar y prevenir este tipo de situaciones.

La iniciativa, que ha recibido el apoyo de la oposición en bloque (Cs, PP y Unidas por Extremadura), ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE con el argumento de que la elaboración de dicho censo "no puede ser cumplida legalmente por la Ley de Protección de Datos", según ha argumentado el diputado socialista Vicente Valle.

Así, la diputada de Cs, María Encarnación Martín Andrada, ha pedido la elaboración de un plan de estrategia para detectar y prevenir situaciones de aislamiento social que puedan poner en riesgo a mayores y personas vulnerables que vivan en soledad, y que incluya la elaboración de un censo con datos fehacientes que permita a los agentes sociales desarrollar planes de actuación y seguimiento, que eviten el abandono y muertes no detectadas, ni por la sociedad, ni por las administraciones.

Tras apuntar que la soledad es una "verdadera pandemia" en la actualidad y una "verdadera lacra" fruto de los cambios sociales experimentados, ha alertado de que "afecta a los mayores" sin que tengan en ocasiones ayuda, lo que provoca "una relación muy estrecha con un mayor riesgo de muerte prematura", y ha abogado por detectar y prevenir este tipo de situaciones con la elaboración de un censo de mayores que viven solos y ofrecerle los recursos de ayuda adecuados.

Al mismo tiempo, ha reclamado estrategias "eficaces" para mejorar la calidad de vida de personas que viven con soledad no deseada, a través de la articulación de una red de colaboración entre las diferentes administraciones, con colectivos y sociedad implicados.

"Sólo conociendo la realidad de los mayores serán eficaces los recursos preventivos que hay que articular", ha espetado Martín Andrada, quien ha afirmado que la propuesta de su grupo "sale de la calle", es "de justicia social", y tiene como objetivo "mejorar la vida de los ciudadanos y acompañar y proteger a los mayores".

ENMIENDA DEL PSOE

Por su parte, el Grupo Socialista ha formulado una enmienda de sustitución -- no aceptada por Ciudadanos y no incluida por tanto en la propuesta finalmente votada--, mediante la cual el diputado Vicente Valle ha recordado que la petición de la formación 'naranja' de elaborar un censo de personas mayores que puedan vivir en situación de soledad no deseada "no puede ser cumplida legalmente por la Ley de Protección de Datos".

Además, Valle ha recordado que la Junta de Extremadura ya viene desarrollando el Plan Estratégico para el Desarrollo Intergeneracional de Extremadura en coordinación con los municipios en el ámbito sociosanitario (con la teleasistencia avanzada y la ayuda a domicilio, o programa de voluntariado, entre otros); y en el ámbito educativo (con espacios multietarios que generen contactos y relaciones entre las distintas edades, con un plan de centros intergeneracionales educativos y de ocio).

Igualmente, en el ámbito de la juventud (con la creación de vínculos con los mayores con ayuda mutua entre generaciones en varias ciudades).

Al mismo tiempo, el diputado socialista ha avanzado que este año se pondrá en marcha la teleasistencia domiciliaria en 73 municipios; y ha resaltado que la inversión destinada por la Junta en programas de atención a la soledad no deseada es de 6,6 millones de euros en 2023.

Con ello, mediante la enmienda del PSOE, no aceptada finalmente, Valle ha propuesto continuar trabajando desde el Sepad en la implantación de la Estrategia 23-27 que culminará en un Plan de Actuación para un periodo de cuatro años en materia de vigilancia y abordaje de las situaciones de soledad no deseada, que convoque a todos los servicios públicos vinculados, en torno al cual se articule un Pacto Social amplio.

En defensa de la enmienda de su grupo, el diputado socialista Vicente Valle también ha apostado por generar una red de alertas que impliquen a la red institucional de servicios sociales y de salud en su máxima extensión y donde la comunidad encuentre mecanismos fáciles y efectivos de participación.

Asimismo, ha incidido en que la teleatención domiciliaria atenderá las necesidades de las personas dependientes en su domicilio financiando a los municipios programa de promoción de la autonomía y mantenimiento de capacidades a través de la tecnología de la información y comunicación.

El PSOE ha propuesto incorporar mecanismos de soporte tecnológico para la gestión, la vigilancia y la participación social en la identificación de situaciones de riesgo potencial a través de la Teleasistencia Avanzada Personalizada; así como trabajar por la intervención preventiva, favoreciendo la participación social, sin exclusiones y la permanencia de las personas en su entorno con las máximas garantías de bienestar y calidad de vida.

Ha abogado, igualmente, por continuar con el desarrollo del Plan Estratégico para el desarrollo Intergeneracional en Extremadura 2020-2025, el cual plantea diferentes actuaciones en los ámbitos sociosanitario, educativo, cultural y juventud, en coordinación con los municipios de la comunidad.

El PSOE ha planteado también impulsar la estrategia iniciada en la Red de Centros de Mayores de Extremadura una red de 37 Centros desde los que se promociona la autonomía personal y que actúan como elementos de detección de casos de personas en situación de soledad y de articulación de acciones comunitarias para la prevención de la soledad de las personas de edad y la actuación frente a estos casos.

Finalmente, también ha apostado por establecer definitivamente el sistema de atención social básica y servicios sociales especializados, para conseguir una efectiva coordinación con el ámbito sanitario.

FIJACIÓN DE POSICIONES

A su vez, la diputada del PP, Inmaculada Sánchez Polo, ha defendido la importancia del "respeto" y "cuidado" a los mayores, y ha advertido de que la soledad no deseada de éstos genera problemas de salud y aislamiento, por lo que ha abogado por una atención adecuada a los mismos.

En todo caso, ha reconocido que a su grupo no le queda nada claro la intención de Cs con su propuesta, ni tampoco la del PSOE con su enmienda con la que plantea mejoras en la cuestión "a largo plazo".

Ha pedido, así, que al PSOE abandone su "soberbia" y "se deje de tantos anuncios" para ofrecer verdaderas soluciones a las necesidades de los mayores en la región.

De su lado, el diputado de Unidas por Extremadura, Álvaro Jaén,, ha defendido la creación del censo que reclama Cs pero respetando que la información facilitada cumpla con la Ley de Protección de Datos, y ha alertado de lo "frágil" de la situación de la red de asistencia a los mayores.

"La teleasistencia en Extremadura está funcionando muy mal", ha espetado Jaén, quien ha defendido que "recursos hay" para impulsar este servicio, que a su juicio necesita una mejor gestión.