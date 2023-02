El PSOE pide a la oposición que abandone en la Asamblea la "campaña electoral permanente"

Ep.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha pedido a la oposición que trabaje hasta el final de la legislatura en las diferentes iniciativas que se están planteando en la Cámara autonómica para ayudar a superar las "dificultades" a las que se enfrentan los ciudadanos, y abandonen la "campaña electoral permanente".

De este modo se ha pronunciado Garlito en respuesta a que tanto la portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, como el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga, han coincidido este martes en sendas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces en la Asamblea en criticar la carga legislativa que está asumiendo la Cámara autonómica justo ahora al final de legislatura.

Así, la portavoz socialista ha considerado "increíble" que con las "dificultades" que tienen todos los ciudadanos el PP "no quiera trabajar ya en la Asamblea, se niega a legislar, a tramitar" cuando se está aún en el mes de febrero. "No podemos hacer de la Asamblea de Extremadura una campaña electoral permanente en la que no quieran trabajar para solucionar los problemas de los extremeños", ha expresado.

Con ello, ha pedido al PP que se ponga a trabajar en las propuestas y proyectos de ley y en todos los procesos legislativos que se trabajan en la Asamblea. "Que de verdad se crean lo que es la vocación pública, que de verdad entiendan que Extremadura es una tierra de progreso y de avance", ha dicho.

"El PP que hoy no trabaja es el mismo que solamente tiene una solución para todo, que es el atraso más absoluto para Extremadura y que es la última opción para esta región", ha lamentado Garlito, quien ha pedido a la oposición que piense "en el interés general" y abandone el "inmovilismo" ante la votación en la Cámara regional de iniciativas relacionadas con el impulso del hidrógeno verde o la cooperación internacional.

De este modo, en alusión concreta al proyecto de ley de Cooperación Internacional, la portavoz del Grupo Socialista ha entendido como "inconcebible" que el PP se oponga --dice-- a que se pueda legislar, y ha pedido a dicha formación que "piense en la cooperación internacional" y "no se pongan del lado de Vox" sino que "tengan la autonomía suficiente para decir que en Extremadura estamos todos del mismo lado cuando se trata del interés general", toda vez que esta materia debe suponer una política de "unidad".

EL PP HABLA DE "EMPACHO LEGISLATIVO"

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha lamentado el "absoluto empacho legislativo" con el que se llega al final de legislatura por parte de la Junta y el PSOE, algo que a su juicio es una situación similar a la de los "malos estudiantes".

Ha reprochado así la presentación de "toda una batería de iniciativas" que debería haber comenzado a tramitarse, a su juicio, al principio de la legislatura y no ahora al final de la misma, "deprisa y corriendo y casi todo con el procedimiento de urgencia y extraordinario".

De este modo, la 'popular' cree que "al PSOE y a Vara se le ha hecho bola la legislatura, pero una bola muy grande", lo que provoca una "chapuza legislativa" en iniciativas como por ejemplo, ha citado, la de la "legalización" de 55 zonas ZEPA en Extremadura que está siendo tramitada en la Cámara autonómica.

CIUDADANOS CRITICA LA CARGA LEGISLATIVA

Por su parte, el diputado de Ciudadanos (Cs) Fernando Baselga ha lamentado la carga legislativa que tienen que asumir, ha dicho, grupos parlamentarios "pequeños" como el suyo, y ha rechazado la utilización del procedimiento extraordinario que está siendo utilizado para la tramitación de algunas iniciativas, como en el caso del proyecto de ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura.

De este modo, ha subrayado que Ciudadanos cree que "no hay motivos" para tramitar dicha norma por el procedimiento extraordinario. "Han tenido toda la legislatura para tramitar esta ley y al final de legislatura nos están trayendo todas las leyes del mundo. Los partidos grandes tienen muchos diputados pero es que los pequeños no damos abasto", ha espetado.

En este punto, Baselga ha explicado que él mismo esta martes se ha visto obligado a "compatibilizar" la comisión en la que se sustancian comparecencias sobre la iniciativa relacionada con declaraciones de zonas ZEPA en la región con su asistencia también a la Mesa de la Asamblea porque "no había quorum".

"Es muy complicado que los diputados nos podamos dividir en 20 cachos, y yo le pido a la Asamblea y al PSOE que tengan en cuenta que no son los únicos grupos parlamentarios que están en la Asamblea", ha concluido el diputado de Ciudadanos.